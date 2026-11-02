Африканська країна домоглася від Путіна обіцянки не вербувати своїх громадян

Окрім заборони, Гана домовилася з Росією про АЕС і нову оборонну угоду

Президент Росії Володимир Путін заявив президентові Гани Джону Драмані Махамі, що ганцям більше не дозволять воювати проти України. За словами міністра закордонних справ Гани Самуеля Окудзето Аблакви, заборона охоплює і нелегальне вербування, і добровільну участь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Аблакви у Facebook.

Путін і Махама провели переговори у Москві після третього саміту Росія – Африка, що тривав 28–29 жовтня. За словами Аблакви, президент Гани висловив занепокоєння через участь ганців у війні, після чого глава Росії оголосив про заборону. Міністр підкреслив, що вона діє за будь-яких обставин.

Перед поїздкою Махама заявив на Financial Times Africa Summit у Лондоні, що спробує переконати Путіна погодитися на припинення вогню. Уже на саміті він привітав готовність Москви відновити тристоронні переговори щодо війни.

Про що ще домовилися Гана і Росія

За словами Аблакви, Махама повернувся з Москви з такими домовленостями:

спільна робота над будівництвом атомної електростанції потужністю 2000 МВт;

нова оборонна угода для придбання стратегічних військових активів для збройних сил Гани;

розширення співпраці в аграрній сфері, зокрема щодо виробництва зерна та постачання добрив;

збільшення стипендій для ганських студентів (за словами міністра, Гана посідає друге місце серед африканських країн за кількістю студентів у Росії).

Вербування іноземців до російської армії

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування злочинів під час війни в Україні звинуватила Росію в торгівлі людьми через вербування іноземних найманців, яких обманом відправили на фронт. Жертвами стали десятки чоловіків щонайменше з 29 країн.

За даними проєкту «Хочу жити», з 2022 року контракти зі збройними силами РФ підписали майже 29 тис. іноземців. В українському полоні перебувають громадяни 55 країн. Завдяки дипломатичному тиску, висвітленню в медіа та заходам урядів інших держав Росія призупинила вербування в 39 країнах, серед яких Китай, Індія, Єгипет і Кенія, а також низка інших держав Африки та Азії.

Влада Кенії просила Київ визнати своїх громадян жертвами торгівлі людьми, бо на війну їх заманили обманом. Нині Кенія веде переговори про повернення п'ятьох чоловіків, наймолодшому з яких 23 роки. За словами депутата кенійського парламенту, Росія завербувала понад тисячу кенійців.

Щодо Гани, у лютому Офіс президента України повідомляв, що на боці Росії воюють 272 громадянини цієї країни. У серпні Аблаква заявив, що на війні загинули 62 ганці, ще 15 вважаються зниклими безвісти. Москва заперечує звинувачення в незаконному вербуванні та стверджує, що іноземці можуть добровільно вступати на військову службу.

Нагадаємо, Європарламент оприлюднив кількість найманців з Африки, яких Росія використовує у війні проти України: йдеться про тисячі громадян із понад 36 країн континенту, зокрема й Гани. До слова, Кенія пригрозила в'язницею своїм громадянам, які воюють проти України.