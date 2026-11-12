Кремль розкрив, про що Путін говоритиме з Віткоффом і Кушнером

Путін, Віткофф та Кушнер у Москві 22 січня 2026 року

Кушнер і Віткофф прибули до Москви у четвер вранці

На зустрічі російського диктатора Володимира Путіна зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером обговорюватимуться питання, пов’язані з досягненням мирного врегулювання. Про це заявив помічник диктатора Юрій Ушаков, передає «Главком».

Кушнер і Віткофф прибули до Москви у четвер вранці.

«Сьогодні ми будемо шукати та обговорювати різні питання, що ведуть до міцного врегулювання кризи навколо України. Усі питання, пов’язані з досягненням мирного врегулювання», – сказав Ушаков.

Нагадаємо, 12 листопада спецпосланці президента США Джаред Кушнер та Стів Віткофф після переговорів в Абу-Дабі прилетіли до Москви. В аеропорту «Внуково» їх зустрів спецпредставник російського диктатора Кирило Дмитрієв.

Раніше повідомлялося, що переговори заплановані на першу половину дня.

Зауважимо, очільник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що подробиці переговорів в Абу-Дабі не розголошуватимуть до моменту досягнення домовленостей. За його словами, головне – не перебіг обговорень, а їхній результат.