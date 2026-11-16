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ЄС зробив Росії пропозицію щодо мирних переговорів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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ЄС зробив Росії пропозицію щодо мирних переговорів
Євросоюз готовий офіційно долучитися до переговорів, заявила представниця ЄС
фото: Martin Bertrand/Imago

Серед можливих місць проведення наступної зустрічі розглядають Швейцарію, Норвегію та європейську частину Туреччини

Європейський Союз запропонував долучитися до наступного раунду багатосторонніх переговорів щодо завершення війни в Україні та готовий прийняти зустріч на території Європи. Водночас у ЄС зазначають, що конкретне місце проведення переговорів поки не обговорювали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News.

Речниця Європейської комісії Паула Пінью підтвердила готовність Євросоюзу перейти до багатостороннього формату переговорів.

«Ми готові перейти до багатостороннього формату переговорів», – заявила вона.

За словами Пінью, ЄС готовий брати участь у таких зустрічах, однак сторони ще не дійшли до обговорення конкретних майданчиків.

«Конкретних місць проведення поки що не обговорювалося. Тож ми ще не дійшли до цього етапу. Але ми абсолютно готові брати участь у багатосторонніх переговорах», – наголосила речниця Єврокомісії.

Водночас італійське видання La Repubblica повідомляє, що серед можливих місць проведення наступної зустрічі розглядають Швейцарію, Норвегію та європейську частину Туреччини.

Нагадаємо, останній раунд тристоронніх переговорів за участю України, Росії та США як посередника відбувся 10-11 листопада в Абу-Дабі. Сторони обговорювали гарантії безпеки для України, майбутню архітектуру безпеки Європи, обмін полоненими та територіальне питання. За підсумками зустрічей Україна та Росія домовилися про масштабний обмін військовополоненими.

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Теги: переговори Європа росія війна Україна

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