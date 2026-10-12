Богословська спрогнозувала, як закінчиться війна

Інна Богословська була народною депутаткою Верховної Ради III, VI та VII скликань, входила до Партії регіонів та двічі балотувалась на посаду президента України

Політикиня прогнозує замороження війни та повернення окупованих територій протягом п’яти-семи років

Війна Росії проти України може завершитися за так званим корейським сценарієм – із лінією розмежування та невизнанням окупованих територій російськими на міжнародному рівні. Таку думку в інтервʼю висловила колишня народна депутатка Інна Богословська, пише «Главком».

За словами екснардепки, через п’ять-сім років РФ може розпастися, що дозволить Україні повернути свої землі.

«Я зараз бачу корейський варіант. Тобто буде лінія розмежування. І оскільки, я думаю, за п’ять-сім років буде розвал Російської імперії, ми просто повернемо ці території», – зазначила Богословська.

Богословська зазначила, що зупинити російського диктатора Володимира Путіна здатні лише історичні процеси, адже Росія вже вичерпала ресурси для існування як імперія.

«Об’єктивні фактори кажуть, що ресурс розвитку імперії Росії вичерпаний», – наголосила політикиня. На її думку, про це свідчать стан бюджетів, структура економіки, соціологічні тенденції та проблеми державних інституцій.

Як відомо, корейським сценарієм називають підсумки війни між Північною та Південною Кореєю у період з 1950 до 1953 року. Його ідея полягає у замороженні лінії фронту та створенні демілітаризованої зони.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що так званий корейський сценарій закінчення війни не є прийнятним для України. За його словами, подібні порівняння можна розглядати лише риторично, адже ситуація нашої держави суттєво відрізняється від корейського досвіду, де війна завершилася без остаточного мирного договору.

До слова, міжнародний переговірник і засновник Parley Policy Initiative Майкл Макартур Босак вважає, що для України залишаються два основні сценарії завершення війни: припинення бойових дій або мирна угода за результатами перемовин.