Захищала Зеленського. Пенсіонерка отримала штраф за напад на учасницю «картонкового майдану»

Жінку розлютив нецензурний напис на картонці на адресу президента

У Києві суд покарав місцеву пенсіонерку за вчинення дрібного хуліганства під час так званого «картонкового майдану». Як повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр, жінка повинна заплатити 51 грн штрафу і окремо 665,6 грн судового збору.

За матеріалами справи, 20 липня цього року на столичній площі Івана Франка порушниця чіплялася до однієї з учасниць акції-протесту, яка демонструвала незгоду з діями політичного керівництва країни. Зокрема, пенсіонерка пояснила, що вирвала картонку з рук дівчини, на якій містився нецензурний напис на адресу президента України.

Також додала, що роз’яснила дівчині, що та не мала права ображати інших людей, у тому числі главу держави та Головнокомандувача ЗСУ. Водночас, на думку пенсіонерки, у цій ситуації саме поліція проявила бездіяльність, оскільки мала би припинити використання лайливої лексики на картонках. Тому жінка окремо просила суд надати оцінку обставинам події та зобов’язати організаторів акції публічно вибачитися перед президентом і головкомом.

Феміда проаналізувала письмові пояснення двох очевидців події. Обидві стверджували: пенсіонерка кілька разів ударила шматком картонної коробки учасницю акції-протесту. Одна із свідків зауважила, що вона кинулася на допомогу дівчині і викликала поліцію.

У суді було досліджено ілюстративну таблицю, позначену як додаток до протоколу огляду місця події. У результаті суд констатував: зображення написів не дають можливості достовірно встановити повний зміст усіх плакатів.

Більше того Феміда наголосила, що у цій адмінсправі не встановлюється правомірність усіх написів на плакатах учасників, а також не вирішується позов про захист честі чи гідності президента або Головнокомандувача ЗСУ. З цього всього суд зробив висновок: припущення особи, на яку складено адмінпротокол, про неправомірність окремих написів саме по собі не виправдовує доведене образливе чіпляння до людей, які тримали картонки.

Крім того, суд відреагував на вимогу пенсіонерки зобов’язати організаторів зібрання публічно вибачитися перед президентом та Головнокомандувачем ЗСУ. По-перше, це виходить за межі предмета розгляду цієї справи. По-друге, примусове вибачення не передбачене законом як самостійний спосіб судового захисту честі, гідності чи ділової репутації.

«Таким чином, досліджені докази у взаємозв’язку підтверджують вчинення особи дрібного хуліганства у формі образливого чіпляння до громадян, що порушило громадський порядок і спокій присутніх. Її дії підлягають кваліфікації за статею 173 Кодексу про адміністративні правопорушення. Заперечення щодо фактичного способу дій та їх юридичної оцінки, викладені, зокрема, у письмових поясненнях, перевірені судом із наведених вище мотивів та не спростовують висновку про наявність складу цього правопорушення», – ідеться у постанові суду.

Додамо, що покарання за дрібне хуліганство (ст. 173 Кодексу про адміністративні правопорушення) передбачає штраф від 51 грн до 119 грн або громадські роботи від 40 до 60 годин, або виправні роботи від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт до 15 діб.

Як повідомляв «Главком», у середині липня 2026 року після зміни Кабміну Україною прокотилася хвиля протестів. Люди вимагали у глави держави повернути у крісло міністра оборони Михайла Федорова.

Пізніше президент повідомив, що пропонував ексміністру різні посади, у тому числі крісло віцепрем’єра з військових новацій, але той відмовився. Натомість Федоров твердо стояв на своєму рішенні – лише посада міністра оборони. У підсумку він її так і не отримав.