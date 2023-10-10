Німецький концерн Rheinmetall отримав велике замовлення на артснаряди для України

Вартість замовлення на артилерійські снаряди у межах рамкової угоди з Бундесвером складає сотні мільйонів євро

Замовлення включає постачання понад 100 тис. 155-мм снарядів від нової іспанської дочірньої компанії Rheinmetall Expal Munitions

Компанія Rheinmetall отримала ще одне замовлення на артилерійські снаряди у межах рамкової угоди з Бундесвером. Хоча замовником є уряд Німеччини, всі боєприпаси призначені для України. Про це йдеться в повідомленні компанії.

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Третє замовлення включає постачання понад 100 тис. 155-мм снарядів від нової іспанської дочірньої компанії Rheinmetall Expal Munitions, а також додаткових осколково-фугасних снарядів DM 121.

Згідно з заявою компанії Rheinmetall, найбільшого у світі виробника боєприпасів, вартість замовлення складає сотні мільйонів євро. Десятки тисяч снарядів мають бути поставлені у 2023 році, а решта мають бути відвантажені у 2024 році.

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У липні 2023 року Rheinmetall оголосила про підписання нової рамкової угоди щодо артилерійських боєприпасів з Бундесвером і розширення наявної угоди. Контракти передбачають постачання кількох сотень тисяч снарядів.

Рамкова угода на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів, укладена в липні, розрахована до 2029 року і є валовим потенційним обсягом замовлення в розмірі близько 1,2 млрд євро.

Нагадаємо, що 20 березня держави Європейського Союзу підписалися під проєктом спільних закупівель боєприпасів для України і для поповнення запасів країн ЄС.

Раніше німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав від Бундесверу велике замовлення на боєприпаси для України.