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В окупованому Токмаку прогриміла «бавовна»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В окупованому Токмаку прогриміла «бавовна»
Мешканці Токмака повідомляють про вибухи у місті
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Після вибухів у місцевих жителів ненадовго пропав зв'язок

Сьогодні ввечері у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області пролунала серія вибухів. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

За словами мелітопольського міського голови, мешканці Токмака повідомляють про кілька гучних вибухів у місті.

«Мешканці повідомляють про кілька гучних вибухів, після яких на короткий час зник зв'язок», – написав Федоров.

Про причини та наслідки вибухів наразі невідомо. 

Нагадаємо, що в ніч проти 18 вересня у тимчасово окупованому Токмаку пролунав потужний вибух.

Раніше, 16 вересня, приблизно об 11 годині у Токмаку теж гриміли вибухи.

До слова, триває 575-а доба повномасштабної війни Росії проти нашої країни. Уночі 21 вересня РФ завдала чергового масованого ракетного удару по енергетичній, промисловій та цивільній інфраструктурі України 44 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55 та шістьома зенітними керованими ракетами С-300. У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено 38 крилатих ракет. Загалом ворог завдав 52 ракетні та 44 авіаційні удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, цивільні навчальні заклади, медичні заклади, гуртожитки та інша цивільна інфраструктура.

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Теги: Запорізька область вибух війна

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