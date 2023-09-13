Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Хто переможе у війні? Шойгу знову оконфузився (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Хто переможе у війні? Шойгу знову оконфузився (відео)
фото: скрін із відео

Шойгу, ймовірно, був не готовий до запитання про успіхи російської армії

У Кремлі не вірять у перемогу у війні, яку самі ж розв'язали проти України. Це визнав міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який у спілкуванні з пропагандистами не зміг приховати своїх справжніх емоцій.

Ролик швидко поширився мережею.

Проте згодом відео екстрено видалили із першоджерела.

Хто переможе у війні? Шойгу знову оконфузився (відео) фото 1

Інцидент трапився на космодромі «Східний», де Шойгу разом із диктатором РФ Володимиром Путіним проводив зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Міністра оборони перехопив кремлівський пропагандист Євген Попов і поставив коротке запитання: «Переможемо?». Шойгу, ймовірно, був не готовий і не зміг приховати своїх справжніх емоцій: він на пару секунд «завис», дивлячись сумно убік, після чого розвів руками.

Раніше Шойгу визнав, що ЗСУ дають жару окупантам на Запоріжжі.

Теги: Сергій Шойгу війна росія пропаганда

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щодо прориву російської оборони на Запорізькому напрямку Шойгу вирішив мовчати
Контрнаступ: Шойгу визнав, що ЗСУ дають жару окупантам на Запоріжжі
5 вересня, 13:34
Путін і досі не наважився звільнити Шойгу
Силовики запропонували Путіну звільнити Шойгу і розпочати загальну мобілізацію – Bloomberg
20 серпня, 21:15
Доньки Сергія Шойгу
Чим займаються доньки Шойгу: розслідування (фото)
17 серпня, 15:28

Соціум

Хто переможе у війні? Шойгу знову оконфузився (відео)
Хто переможе у війні? Шойгу знову оконфузився (відео)
Румунія виявила уламки російського дрона після атаки РФ на Одеську область
Румунія виявила уламки російського дрона після атаки РФ на Одеську область
Румуни почали отримувати повідомлення про повітряну тривогу
Румуни почали отримувати повідомлення про повітряну тривогу
Країни Балтії заборонили вʼїзд на свою територію авто з російськими номерами
Країни Балтії заборонили вʼїзд на свою територію авто з російськими номерами
Данія не пустила на конференцію ВООЗ заступника міністра РФ
Данія не пустила на конференцію ВООЗ заступника міністра РФ
Ще в одному польському місті зʼявився безплатний громадський транспорт
Ще в одному польському місті зʼявився безплатний громадський транспорт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
«Все лучшее – детям!». Як сини Петра Симоненка ховають майно Компартії від держави
25K
Як закінчиться війна в Україні: Кім Чен Ин зробив шокуючу заяву
20K
На Київщині лунатимуть вибухи: місцева влада закликає йти в укриття у разі сигналу тривоги
17K
Патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну
15K
Україна вдарила по заводу Порошенка в Севастополі. Експрезидент відреагував
15K
США в ООН поставили Росію на місце за закиди про касетні боєприпаси Україні

Новини

ДТЕК Енерго просить іноземних кредиторів зняти обмеження на інвестиції в ремонт ТЕС і надійність шахт
Сьогодні, 17:15
У Києві пройде панахида за загиблими журналістами
Сьогодні, 13:29
Нардеп дав оцінку підготовки підприємств до зими
Сьогодні, 11:09
На кількох напрямках окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ – Генштаб
Сьогодні, 07:20
Ночі стають прохолоднішими: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 04:57
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту