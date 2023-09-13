Хто переможе у війні? Шойгу знову оконфузився (відео)

Шойгу, ймовірно, був не готовий до запитання про успіхи російської армії

У Кремлі не вірять у перемогу у війні, яку самі ж розв'язали проти України. Це визнав міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який у спілкуванні з пропагандистами не зміг приховати своїх справжніх емоцій.

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Ролик швидко поширився мережею.

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Проте згодом відео екстрено видалили із першоджерела.

Інцидент трапився на космодромі «Східний», де Шойгу разом із диктатором РФ Володимиром Путіним проводив зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Міністра оборони перехопив кремлівський пропагандист Євген Попов і поставив коротке запитання: «Переможемо?». Шойгу, ймовірно, був не готовий і не зміг приховати своїх справжніх емоцій: він на пару секунд «завис», дивлячись сумно убік, після чого розвів руками.

Раніше Шойгу визнав, що ЗСУ дають жару окупантам на Запоріжжі.