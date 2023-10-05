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Частина Росії знову поринула у темряву після атаки дронів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Частина Росії знову поринула у темряву після атаки дронів
У Курській області не вперше відключення світла через удар дронів
фото ілюстративне

Дрони атакували прикордонні райони Курської області

 

У четвер, 5 жовтня, зранку губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що вночі українські безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у трьох прикордонних районах області.

У результаті атаки є знеструмлення населених пунктів.

«Є відключення електрики. Аварійні бригади вже почали відновлення електропостачання», – написав Старовойт у своєму телеграм-каналі.

За словами російського губернатора, цілі ударів – у Суджанському, Коренівському та Глушківському районах – це сусідні райони вздовж кордону з Сумською областю України.

Частина Росії знову поринула у темряву після атаки дронів фото 1

Нагадаємо, у ніч на 29 вересня у Курській області Росії прогриміли потужні вибухи. Безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію під Курськом. Один із трансформаторів спалахнув. Було знеструмлено п'ять населених пунктів та лікарню.

25 вересні на світанку у Курську прогриміли вибухи.

Український безпілотник уранці 24 вересня атакував будівлю Федеральної служби безпеки (ФСБ) у Курську. Пізніше місцеві пабліки також повідомили, що дрон влучив у нафтопереробний завод. Це спричинило пожежу, місто огорнув дим.

24 вересня губернатор Курська заявив про удар українського безпілотника по адміністративній будівлі в центрі міста.

Влада Курська вирішила скасувати святковий традиційний салют на честь Дня міста, який святкують 24 вересня. Про це повідомив мер Ігор Куцак. Рішення було ухвалено «у зв’язку з останніми подіями». 

Увечері 24 вересня в Курську знову було неспокійно. Так, губернатор Роман Старовойт повідомив, що в районі спрацювала система ППО та попросив жителів зберігати спокій. У пропагандистських пабліках шириться інформація про потужний вибух у районі Халіно – аеродрому, що розташований за 7 км на схід від центру міста.

Теги: росія війна електроенергія безпілотник

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