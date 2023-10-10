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Ізраїль уночі завдав ударів по 200 цілях у Секторі Гази (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ізраїль уночі завдав ударів по 200 цілях у Секторі Гази (відео)
фото: скрін із відео

Попередньо, 900 мирних ізраїльтян загинуло в ході атаки ХАМАСу

Армія оборони Ізраїлю заявила, що за ніч завдала ударів по понад 200 цілях у секторі Гази. Про це пише The Times of Israel.

ЦАХАЛ бив по військових об'єктах − зокрема, по складу зброї в мечеті, квартирі, яку використовували сили протитанкових керованих ракет ХАМАС, і висотній вежа, яку використовує терористичне угрупування.

Також повідомляється, що 10 жовтня Армія оборони Ізраїлю відправить офіцерів, щоб повідомити понад 100 ізраїльських сімей про те, що їхні родичі утримуються в заручниках у Газі угрупованням ХАМАС.

У мережі з’явилися відео нічної атаки на Сектор Газа.

Попередньо, 900 мирних ізраїльтян загинуло в ході атаки ХАМАСу, ще 2 500 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

Вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно. 

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Теги: Ізраїль війна ХАМАС

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Ізраїль уночі завдав ударів по 200 цілях у Секторі Гази (відео)
Ізраїль уночі завдав ударів по 200 цілях у Секторі Гази (відео)
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