Головна Країна Політика
search button user button menu button

Вступ України до Євросоюзу. МЗС відреагувало на цинічну заяву Орбана

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вступ України до Євросоюзу. МЗС відреагувало на цинічну заяву Орбана
фото з відкритих джерел

Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів

Міністерство закордонних справ України відреагувало на чергову цинічну заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про вступ України до Європейського союз. Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав у Facebook.

«Позитивно відзначаємо, що прем‘єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Орбан назвав російську агресію проти України «слов'янською братньою війною».

Коментуючи намір України вступити до Євросоюзу, Орбан сказав, що угорський парламент у найближчі два роки навряд чи це ратифікує. За його словами, було б безпрецедентно приймати в ЄС країни, яка перебуває у стані війни: «Чи можна розпочинати переговори з країною, яка перебуває у стані війни? Більше того, йдеться про територіальну війну. Тому ми не знаємо, наскільки велика ця країна. Адже попереду ще війна. Ми не знаємо, скільки там населення, бо люди тікають».

Також раніше Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні.

Теги: Віктор Орбан Угорщина Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орбан є копією Путіна
Орбан розраховував отримати Закарпаття
17 вересня, 09:51
Віктор Орбан постійно робить скандальні заяви щодо України
Орбану треба конкретно визначитися, що він хоче від України
25 вересня, 20:02
Орбан назвав події в України «слов'янською братньою війною»
Орбан назвав події в України «слов'янською братньою війною»
Сьогодні, 12:09

Політика

Печерський суд постановив: Кирило Тимошенко – не корупціонер
Печерський суд постановив: Кирило Тимошенко – не корупціонер
Україна і Франція підписали 20 угод на виробництво зброї: деталі
Україна і Франція підписали 20 угод на виробництво зброї: деталі
Данілов про легалізацію зброї: кожен вдома повинен мати кулемет
Данілов про легалізацію зброї: кожен вдома повинен мати кулемет
Вступ України до Євросоюзу. МЗС відреагувало на цинічну заяву Орбана
Вступ України до Євросоюзу. МЗС відреагувало на цинічну заяву Орбана
Чи затягнеться війна в Україні: Данілов прокоментував заяви союзників
Чи затягнеться війна в Україні: Данілов прокоментував заяви союзників
Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру (фото, відео)
Зеленський вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Кучма розказав, коли відчув пекучий сором за Україну
82K
Яка армія, така і зброя: на очах Шойгу в новітньої ракети відвалилася боєголовка (відео)
55K
Рада пропонує пришвидшити закриття шкіл в Україні
22K
«Не отримає жодної копійки з бюджету ЄС»: Угорщина назвала умову для допомоги Україні
22K
Китай надає Україні допомогу, яка може не сподобатися Путіну
14K
Дружина потягнула «слугу» Вірастюка до суду, бо той ховає гроші від дітей

Новини

Окупанти вигадують нові способи паспортизації мешканців Херсонщини
Сьогодні, 14:54
Вересень завершиться теплом, а жовтень зустріне дощами: погода на вихідні
Сьогодні, 14:31
Румунія переміщує системи ППО до кордону з Україною
Сьогодні, 14:04
Росіяни перестають довіряти Путіну: результати опитування
Сьогодні, 13:20
Окупанти припинили штурмові дії на Бахмутському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Сонячно та без дощів: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 04:54

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту