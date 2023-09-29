Вступ України до Євросоюзу. МЗС відреагувало на цинічну заяву Орбана

Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів

Міністерство закордонних справ України відреагувало на чергову цинічну заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про вступ України до Європейського союз. Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав у Facebook.

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«Позитивно відзначаємо, що прем‘єр-міністр Угорщини турбується про вступ України в Європейський Союз. Інформуємо, що Україна не змінювала своєї території в межах міжнародно визнаних кордонів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Орбан назвав російську агресію проти України «слов'янською братньою війною».

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Коментуючи намір України вступити до Євросоюзу, Орбан сказав, що угорський парламент у найближчі два роки навряд чи це ратифікує. За його словами, було б безпрецедентно приймати в ЄС країни, яка перебуває у стані війни: «Чи можна розпочинати переговори з країною, яка перебуває у стані війни? Більше того, йдеться про територіальну війну. Тому ми не знаємо, наскільки велика ця країна. Адже попереду ще війна. Ми не знаємо, скільки там населення, бо люди тікають».

Також раніше Орбан назвав частину Закарпаття давньою угорською землею, яка зараз належить Україні.