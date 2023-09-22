РФ втрачає елітні підрозділи. Кого Кремль відправить в Україну?

Російська влада проводить агітаційні заходи в місцях позбавлення волі

Російська окупаційна армія зазнає катастрофічних втрат у війні проти України і шукає, ким можна поповнити їх. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Зокрема, РФ втрачає елітні підрозділи, а для їх комплектування використовує в’язнів.

«У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів та з метою комплектування підрозділів повітряно-десантних військах на території Краснодарського краю Російської Федерації проводяться агітаційні заходи в місцях позбавлення волі. В’язням обіцяють дострокове звільнення з місць позбавлення волі в обмін на контракт із збройними силами Росії, термін дії якого до закінчення війни», – інформує Генштаб ЗСУ.

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Нагадаємо, триває 576-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень.

Відомо, що російські окупанти завершують формування штурмових рот загальною кількістю близько 2 тис. військових для спроби прорвати оборону ЗСУ.

Журналісти підрахували, що російські мобілізовані гинуть в Україні в середньому через 4,5 місяці, а багато з них провели на передовій лише кілька днів.