Головна Думки вголос Віктор Трегубов
search button user button menu button
Віктор Трегубов Журналіст

Убивство у Дніпрі. Фінал був прогнозованим

glavcom.ua
У Дніпрі патрульний застрелив водія після того, як чоловік напав на поліцейську
фото з відкритих джерел

Поліцейський застрелив людину: хто винен?

Отже, що поки що відомо по Дніпру достеменно:

1. Машина прямо на очах патрульних чинить грубе порушення – лівий поворот з правої полоси. Є відео.

2. За кермом в той момент перебуває чоловік, 38-річний Джумбері Силогава. Є фото.

3. Поліція починає переслідувати машину. Машина тікає, зупинити її вдається не відразу, вже на іншій вулиці.

4. Під час зупинки водій та його жінка, що сидить на пасажирському, намагаються помінятися місцями.

Ось тут припущення. Єдина реальна причина робити таке – якщо водій напідпитку. Навіть якщо він без прав – там штраф 450 грн.

Далі – все на відео.

5. Поліцейські вимагають від жінки вийти з авто, на відмову починають її витягати, оголосивши про затримання.

6. Жінка спокійно просить дітей знімати на телефони, потім починає кричати, що їй боляче. Потім знов спокійно перепитує дітей, чи знімають. Потім знов кричить, що боляче.

7. Жінку витягають та просять лягти на живіт.

8. Чоловік вискакує з авто та нападає на копів.

9. Копи задувають чоловіка з газового балончика.

10. Це не допомагає. Чоловік б'ється з копом. Напарниця копа намагається допомогти своєму колезі, але її обхватує ззаду дружина водія.

11. Чоловік скидує копа на землю через стегно та біжить до його напарниці.

12. В кадрі коп витягає зброю та впродовж однієї секунди робить три постріли. В той же час чутно жіночі крики.

13. За дві секунди камера повертається. Напарниця копа лежить на землі без свідомості (потім з'ясовується, що їй зламано носа та лицьову кістку). Нападник лежить поруч з нею.

Отже. Чолов'яга, незважаючи на дітей в авто, високовирогідно сів за руль бухим і точно грубо порушував правила, створюючи небезпеку для інших. Коли копам вдалось його зупинити, спробував помінятися місцями з жінкою, щоб уникнути відповідальності. Коли копи затримували жінку, напав на них, завдавши поліцейській серйозних тілесних ушкоджень. І лише в цей момент коп відкрив вогонь на ураження.

Я тут не бачу інших варіантів. Хлоп був смертельно небезпечний для поліцейських, а до того – для всіх учасників дорожнього руху, включаючи себе та свою родину. На кожному етапі взаємодії він вів себе максимально агресивно та максимально протиправно. Фінал був очікуваним.

Читайте також: Чому трагедія в Дніпрі мала статися, рано чи пізно
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дніпро штраф водій поліція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Полтаві стався вибух у багатоповерхівці
У Полтаві стався вибух в багатоповерхівці: є постраждалі
7 серпня, 00:30
Чоловік харучувався тільки місцевими продуктами
Дуже любив коней та алкоголь: помер найстаріший чоловік планети
1 серпня, 11:32
Літак АН-124-100 російської компанії «Волга-Днепр»
Російська авіакомпанія пригрозила Канаді через арештований «Руслан»
15 серпня, 03:52
Такі наклейки з'явилися на вулицях Кракова
На вулицях однієї з країн ЄС з’явилися наклейки з закликом вступати до «Вагнера» (фото)
12 серпня, 02:21
У Дніпрі спалахнула пожежа
У Дніпрі є прильоти: перші деталі від влади
15 серпня, 06:10
Військову поліцію буде утворено на основі Військової служби правопорядку
В Україні може з’явитись новий вид поліції
21 серпня, 17:28
74-річний Ігор Ковальчук керує Львівським онкоцентром близько 30 років
Суд оштрафував медика на 3,4 тис. за те, що виписав собі та доньці премій на 180 тис.
28 серпня, 22:03
Місце стрілянини у Дніпрі
Поліцейський застрелив людину в Дніпрі: ДБР повідомило деталі
Сьогодні, 10:54
Окупанти атакували Дніпро ракетами
У Дніпрі пролунала серія вибухів під час тривоги
24 серпня, 02:35

Віктор Трегубов

Убивство у Дніпрі. Фінал був прогнозованим
Убивство у Дніпрі. Фінал був прогнозованим
Морозиво «як в СРСР». Чи дійсно воно було смачне?
Морозиво «як в СРСР». Чи дійсно воно було смачне?
Росія чинить геноцид. Кожен має готуватись дати їй відсіч
Росія чинить геноцид. Кожен має готуватись дати їй відсіч
Єдина причина, з якої на нас напали
Єдина причина, з якої на нас напали
Чи дійсно Україна програє інформаційну війну?
Чи дійсно Україна програє інформаційну війну?
Допомога Україні – це не благодійність. І ось чому
Допомога Україні – це не благодійність. І ось чому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
У РФ пройшов похорон терориста Пригожина (фото)
30K
Ракетна атака на Київ: через падіння уламків спалахнула пожежа
16K
Усікновення глави Іоана Хрестителя святкуємо 30 серпня. Роз'яснення ПЦУ
16K
Порошенко послав кару на голови російських окупантів (фото)
7540
Китай на нових картах оголосив частину Росії своєю територією
6937
У Дніпрі поліцейський застрелив людину: хто винен?

Новини

Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
Сьогодні, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
Сьогодні, 06:10
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала три години
Сьогодні, 05:41
30 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:49
Окупанти обстріляли Херсонщину: є постраждалий
Вчора, 23:35
Порошенко послав кару на голови російських окупантів (фото)
Вчора, 21:30

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту