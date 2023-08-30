Убивство у Дніпрі. Фінал був прогнозованим

У Дніпрі патрульний застрелив водія після того, як чоловік напав на поліцейську

Поліцейський застрелив людину: хто винен?

Отже, що поки що відомо по Дніпру достеменно:

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1. Машина прямо на очах патрульних чинить грубе порушення – лівий поворот з правої полоси. Є відео.

2. За кермом в той момент перебуває чоловік, 38-річний Джумбері Силогава. Є фото.

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3. Поліція починає переслідувати машину. Машина тікає, зупинити її вдається не відразу, вже на іншій вулиці.

4. Під час зупинки водій та його жінка, що сидить на пасажирському, намагаються помінятися місцями.

Ось тут припущення. Єдина реальна причина робити таке – якщо водій напідпитку. Навіть якщо він без прав – там штраф 450 грн.

Далі – все на відео.

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5. Поліцейські вимагають від жінки вийти з авто, на відмову починають її витягати, оголосивши про затримання.

6. Жінка спокійно просить дітей знімати на телефони, потім починає кричати, що їй боляче. Потім знов спокійно перепитує дітей, чи знімають. Потім знов кричить, що боляче.

7. Жінку витягають та просять лягти на живіт.

8. Чоловік вискакує з авто та нападає на копів.

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9. Копи задувають чоловіка з газового балончика.

10. Це не допомагає. Чоловік б'ється з копом. Напарниця копа намагається допомогти своєму колезі, але її обхватує ззаду дружина водія.

11. Чоловік скидує копа на землю через стегно та біжить до його напарниці.

12. В кадрі коп витягає зброю та впродовж однієї секунди робить три постріли. В той же час чутно жіночі крики.

13. За дві секунди камера повертається. Напарниця копа лежить на землі без свідомості (потім з'ясовується, що їй зламано носа та лицьову кістку). Нападник лежить поруч з нею.

Отже. Чолов'яга, незважаючи на дітей в авто, високовирогідно сів за руль бухим і точно грубо порушував правила, створюючи небезпеку для інших. Коли копам вдалось його зупинити, спробував помінятися місцями з жінкою, щоб уникнути відповідальності. Коли копи затримували жінку, напав на них, завдавши поліцейській серйозних тілесних ушкоджень. І лише в цей момент коп відкрив вогонь на ураження.

Я тут не бачу інших варіантів. Хлоп був смертельно небезпечний для поліцейських, а до того – для всіх учасників дорожнього руху, включаючи себе та свою родину. На кожному етапі взаємодії він вів себе максимально агресивно та максимально протиправно. Фінал був очікуваним.