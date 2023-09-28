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Нічна масована атака на Україну: сили ППО знищили понад 30 «Шахедів»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна масована атака на Україну: сили ППО знищили понад 30 «Шахедів»
фото з відкритих джерел

Наслідки нічного терору ще уточнюються

У ніч на 28 вересня російські терористи вчергове атакували Україну ударними дронами. Сили ППО знищили понад 30 «Шахедів». Про це повідомила очільниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Ворог спрямовував ударні безпілотники у різних напрямках, у тому числі на центральні напрямки. Підсумки атаки ще підбиваються», – зазначила вона.

Нагадаємо, уночі Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу через загрозу ударних дронів у Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Черкаській та Дніпропетровській областях. 

Під час повітряної тривоги лунали вибухи на Черкащині.

Також у Миколаєві прогриміла серія вибухів.

Теги: росія окупанти війна безпілотник

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