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В окупованому Енергодарі пролунав вибух – Федоров

Діана Гасюк
glavcom.ua
В окупованому Енергодарі пролунав вибух – Федоров
фото: Telegram/Іван Федоров

Наразі немає інформації щодо того, що саме сталося і чи є постраждалі та загиблі

У тимчасово окупованому Енергодарі в «паспортному столі» пролунав вибух. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«В окупантів на ТОТ Запорізької області сьогодні якесь свято? Гучні вітання приймали Пологи та Приморськ. А тепер прилетіло і в «паспортний стіл «Енергодара», – зазначив Федоров.

Наразі немає інформації щодо того, що саме сталося і чи є постраждалі та загиблі.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Сімферополі пролунали звуки вибухів. Пізніше місцеві Telegram-канали повідомили про пожежу в одній із військових частин. На відео видно величезний стовп чорного диму, який клубочиться над містом.

Нагадаємо, у суботу, 9 вересня, близько 11 години в окупованому Криму прогриміли вибухи. При цьому російські окупанти не повідомляли про знищення боєприпасів у цьому районі.

Останнім часом почастішали вибухи в окупованому Криму. Міноборони Росії заявило, що в ніч на 2 вересня Україна нібито намагалася атакувати Кримський міст надводними дронами. Окупанти звітували про знищення трьох морських дронів.

Як повідомлялося, голова оборонного комітету парламенту Великої Британії Тобіас Еллвуд ввжає, що для деокупації Криму Україні може знадобитись не військова стратегія.

До слова, у 2022 році мільярдер Ілон Маск таємно відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму. У такий спосіб він хотів зірвати атаку ЗСУ підводними дронами на російський військово-морський флот.

Теги: вибух свято Іван Федоров пологи Кримський міст Telegram Ілон Маск Міноборони окупанти відео

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