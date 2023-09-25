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Внаслідок атаки росіян по Одесі постраждав Воронцовський палац

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Внаслідок атаки росіян по Одесі постраждав Воронцовський палац
Воронцовський палац також постраждав в результаті нічної атаки росіян
фото з відкритих джерел

Внаслідок вибуху відколовся великий фрагмент стелі 

Сьогодні вночі росіяни здійснили масовану та комбіновану атаку по Одеській області. ЗСУ не вдалось знищити всі російські ракети, в результаті чого пошкодження отримав і Воронцовський палац, про що повідомили в офіційному Telegram-каналі міста.

В публікації показаний один з кабінетів палацу після чергової російської атаки по мирному місту. На полу знаходиться великий фрагмент стелі, ще безліч маленьких уламків розкидані поблизу.

Внаслідок атаки росіян по Одесі постраждав Воронцовський палац фото 1

Поточний стан кімнати та масштаби пошкоджень на даний момент залишаються невідомими.

Воронцовський палац споруджений у 1827 році і знаходиться в центральній частині Одеси. Палацовий комплекс з бельведером був резиденцією генерал-губернатора Михайла Воронцова, тут зупинялася імператорське подружжя.

Будівлі зведені в стилі ампір і класики за проектом італійського архітектора Франческо Боффо. Однак не все зберіглося з часів графа Воронцова – палац зазнавав руйнувань під час Кримської війни, коли по ньому стріляла англо-французька ескадра.

З часом Воронцовський палац втратив фонтан, боковий флігель та чавунну кольорову огорожу, яку здали на металобрухт в середині 50-х років минулого століття.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня російські терористи влучили ракетами у припортову інфраструктуру Одеси. Як повідомляють Сили оборони півдня України, суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі. Крім того, ракетами «Онікс» зруйновано зерносховища.

Теги: окупанти Одеса війна ракета

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