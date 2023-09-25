Внаслідок атаки росіян по Одесі постраждав Воронцовський палац

Внаслідок вибуху відколовся великий фрагмент стелі

Сьогодні вночі росіяни здійснили масовану та комбіновану атаку по Одеській області. ЗСУ не вдалось знищити всі російські ракети, в результаті чого пошкодження отримав і Воронцовський палац, про що повідомили в офіційному Telegram-каналі міста.

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В публікації показаний один з кабінетів палацу після чергової російської атаки по мирному місту. На полу знаходиться великий фрагмент стелі, ще безліч маленьких уламків розкидані поблизу.

Поточний стан кімнати та масштаби пошкоджень на даний момент залишаються невідомими.

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Воронцовський палац споруджений у 1827 році і знаходиться в центральній частині Одеси. Палацовий комплекс з бельведером був резиденцією генерал-губернатора Михайла Воронцова, тут зупинялася імператорське подружжя.

Будівлі зведені в стилі ампір і класики за проектом італійського архітектора Франческо Боффо. Однак не все зберіглося з часів графа Воронцова – палац зазнавав руйнувань під час Кримської війни, коли по ньому стріляла англо-французька ескадра.

З часом Воронцовський палац втратив фонтан, боковий флігель та чавунну кольорову огорожу, яку здали на металобрухт в середині 50-х років минулого століття.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня російські терористи влучили ракетами у припортову інфраструктуру Одеси. Як повідомляють Сили оборони півдня України, суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі. Крім того, ракетами «Онікс» зруйновано зерносховища.