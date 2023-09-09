Хакери зламали телеканали «русского міра» на окупованих територіях (відео)

Мешканці окупованих територій висловлюють своє ставлення до псевдовиборів

Українське підпілля закликало мешканців окупованих територій ігнорувати фейкові вибори

Хакери з українського підпілля зламали кабельних операторів на тимчасово окупованих територіях України та закликали мешканців ігнорувати фейкові вибори росіян. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Активісти розмістили відео із закликом до бойкоту «виборів».

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Відео транслювалися на всіх телеканалах пропагандистського пакету «русскій мір» на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької областей та на Кримському півострові.

«Це стало можливим завдяки українським хакерам. Кожен громадянин України, що зараз перебуває на ТОТ відчуває підтримку держави, й розуміє що час ворога минає», – зазначає Центр нацспротиву.