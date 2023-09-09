Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Хакери зламали телеканали «русского міра» на окупованих територіях (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Хакери зламали телеканали «русского міра» на окупованих територіях (відео)
Мешканці окупованих територій висловлюють своє ставлення до псевдовиборів
фото: Крымский ветел/Telegram

Українське підпілля закликало мешканців окупованих територій ігнорувати фейкові вибори

Хакери з українського підпілля зламали кабельних операторів на тимчасово окупованих територіях України та закликали мешканців ігнорувати фейкові вибори росіян. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Активісти розмістили відео із закликом до бойкоту «виборів».

Відео транслювалися на всіх телеканалах пропагандистського пакету «русскій мір» на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької областей та на Кримському півострові.

«Це стало можливим завдяки українським хакерам. Кожен громадянин України, що зараз перебуває на ТОТ відчуває підтримку держави, й розуміє що час ворога минає», – зазначає Центр нацспротиву.

Читайте також: Псевдовибори на окупованих територіях: ТОП-зрадники, безробітні та росіяни
Теги: окупанти Україна хакер окупація телебачення вибори в Росії

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рух «Чесно» проаналізував, хто балотується у списках російських партій на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей
Псевдовибори на окупованих територіях: ТОП-зрадники, безробітні та росіяни Життя в окупації
Вчора, 20:13
МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити нікчемні і свавільні дії Росії
Вибори на окупованих територіях: МЗС зробило заяву
Вчора, 12:42
У ГУР «є чітке розуміння, як забезпечити та організувати зв'язок, як забезпечити підготовку та координацію підривних дій» на окупованих територіях
Розвідка повідомила, як протистоїть виборам на окупованих територіях
Сьогодні, 01:18

Події в Україні

«Трошки недороблені»: ЗСУ розповіли про свіжовиготовлені в Росії дрони
«Трошки недороблені»: ЗСУ розповіли про свіжовиготовлені в Росії дрони
Гучні російські «вибори» в Бердянську: до вибухів причетна СБУ
Гучні російські «вибори» в Бердянську: до вибухів причетна СБУ
Хакери зламали телеканали «русского міра» на окупованих територіях (відео)
Хакери зламали телеканали «русского міра» на окупованих територіях (відео)
Литва передала Україні півтора мільйона боєприпасів
Литва передала Україні півтора мільйона боєприпасів
Запуск «Шахедів»: під загрозою ударів дві області
Запуск «Шахедів»: під загрозою ударів дві області
Окупанти намагаються змінити тактику на тлі наступу ЗСУ – ISW
Окупанти намагаються змінити тактику на тлі наступу ЗСУ – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Сусідня з Україною країна з тріском провалила туристичний сезон
35K
«Діти – як собачки»: Фреймут розгнівала українців новим дописом
32K
Новий посол України в Угорщині: Після перемоги треба дозволити подвійне громадянство
21K
Лісовий пояснив, чому треба писати «Росія» з великої літери в наказі
14K
Без 10 зубів, але придатний до служби. Працівник міськради, який «косив» від фронту, сідає в тюрму
11K
До України прибули нові танки

Новини

Україна може отримати ракети Atacms, окупанти змінюють тактику: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Окупанти перекидають на Мелітопольський напрямок елітні частини – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Успіхи ЗСУ, велика пожежа в Москві: головне за ніч
Вчора, 07:00
Контрнаступ ЗСУ: Генштаб повідомив хороші новини з півдня
Вчора, 06:47
Порошенко звернувся до нового керівництва Міноборони
7 вересня, 21:01
«Бавовна» в Росії, пакет допомоги від США: головне за ніч
7 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту