Росіяни на катерах намагалися штурмувати Херсон: деталі нічної атаки

Ворожі групи були знищені українськими військовими

Сьогодні вночі, 12 вересня, російські окупанти на катерах намагалися штурмувати Херсон. Про це повідомив колишній заступник міського голови Херсона Роман Головня в ефірі телеканалу «Еспресо».

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«Сьогодні надходила інформація про ворожі катери, які намагалися провести якусь операцію. Внаслідок ротації окупаційних військ на лівобережжі у ворога з'явились відчайдушні самогубці, які на катерах вирішили штурмувати Херсон через річку Дніпро. Ці групи були знищені нашими військовими», – зазначив Головня.

Крім того, за словами Головні, цієї ночі на Херсонщині відбувалися активні артилерійські дуелі. Сили оборони уразили вогневі точки противника на лівому березі Дніпра, після чого російська артилерія на певний час «замовкла». Також було уражено ворожий польовий склад в районі окупованих Олешок.

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Триває 566-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Ворог завдав десять ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок таких терористичних дій російських окупаційних військ є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, від цинічних ракетних ударів постраждали мирні мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області.