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Українські військові форсували Оскіл (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Українські військові форсували Оскіл (відео)
ЗСУ переправляються через Оскіл
фото: скріншот із відео

Від учора Україна контролює і лівий берег річки

Українським військовим вдалося форсувати річку Оскіл. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Відомство також оприлюднило відповідне відео.

«ЗСУ форсували Оскіл. Від учора Україна контролює і лівий берег», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster Сили оборони України вийшли на річку Оскіл і продовжують звільняти Харківську область. Про це повідомив в Twitter міністр оборони України Олексій Резніков. 

Резніков зазначив, що заради захисту свободи австралійські бронетранспортери об'їхали півсвіту від Австралії до України.

Також у результаті злагоджених дій підрозділом Kraken було успішно форсовано річку Оскол, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини Куп’янська на Харківщині.

Теги: війна контрнаступ Україна військові відео

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