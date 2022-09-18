Українські військові форсували Оскіл (відео)

Від учора Україна контролює і лівий берег річки

Українським військовим вдалося форсувати річку Оскіл. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Відомство також оприлюднило відповідне відео.

«ЗСУ форсували Оскіл. Від учора Україна контролює і лівий берег», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, завдяки австралійським бронетранспортерам Bushmaster Сили оборони України вийшли на річку Оскіл і продовжують звільняти Харківську область. Про це повідомив в Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

Резніков зазначив, що заради захисту свободи австралійські бронетранспортери об'їхали півсвіту від Австралії до України.

Також у результаті злагоджених дій підрозділом Kraken було успішно форсовано річку Оскол, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини Куп’янська на Харківщині.