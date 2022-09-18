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ЗСУ показали трофеї, здобуті на Ізюмському напрямку (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЗСУ показали трофеї, здобуті на Ізюмському напрямку (фото) 
Боєприпаси та техніка послужать для наших бійців 
фото: Міністерство оборони України

Найкраща ілюстрація фрази: «Хто до нас з мечем прийде, той від меча і загине!» 

В українських захисників видався «врожайний день». Цього разу збирали трофеї на Ізюмському напрямку, що на Харківщині. Про це 18 вересня повідомило Міністерство оборони України і показало світлини ворожої техніки, яку відвоювали наші захисники.

«Ворожі танки у гарному стані, бойові машини піхоти, бронетранспортер, велика кількість боєприпасів… Тепер все це служитиме на благо українського народу і в умілих руках наших воїнів! Мусимо пам’ятати, що кожен метр звільненої української землі не дається легко! Щодня і щоночі наші захисники докладають максимальних зусиль заради нашої перемоги!», – йдеться в повідомленні. 

15 фото
На весь екран

Нагадаємо, днями Залужний показав трофеї, які ЗСУ здобули на Харківщині (відео).

Крім того, під час контрнаступу на Харківщині українські військові захопили трофеї, залишені російськими окупантами під час втечі. 

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Теги: машини танки Ізюм Харківщина військова техніка

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