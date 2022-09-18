ЗСУ показали трофеї, здобуті на Ізюмському напрямку (фото) 

Найкраща ілюстрація фрази: «Хто до нас з мечем прийде, той від меча і загине!»

В українських захисників видався «врожайний день». Цього разу збирали трофеї на Ізюмському напрямку, що на Харківщині. Про це 18 вересня повідомило Міністерство оборони України і показало світлини ворожої техніки, яку відвоювали наші захисники.

«Ворожі танки у гарному стані, бойові машини піхоти, бронетранспортер, велика кількість боєприпасів… Тепер все це служитиме на благо українського народу і в умілих руках наших воїнів! Мусимо пам’ятати, що кожен метр звільненої української землі не дається легко! Щодня і щоночі наші захисники докладають максимальних зусиль заради нашої перемоги!», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, днями Залужний показав трофеї, які ЗСУ здобули на Харківщині (відео).

Крім того, під час контрнаступу на Харківщині українські військові захопили трофеї, залишені російськими окупантами під час втечі.