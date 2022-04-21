Мер Маріуполя розповів, скількох мешканців вже вдалося евакуювати

Сьогодні на евакуацію з Маріуполя чекають понад 200 містян

Із заблокованого російськими окупантами Маріуполя з 13 березня загалом вдалося евакуювати понад 100 тисяч місцевих жителів. 21 квітня у місті чекали в черзі на евакуацію понад 200 людей, але вчасно автобуси не прибули, жителі в очікуванні. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко на пресбрифінгу.

«Ми проголошували, що сьогодні буде розпочата евакуація, визначили, де це буде. Сьогодні було визначене Порт-сіті, це така крапочка на мапі нашого Маріуполя. Люди зібралися, а це більше 200 маріупольців, і чекають на цю евакуацію. Вони зібралися, але буде, чи не буде… Ми запросили 22 автобуси, які би мали приїхати ще о 14:00. Автобусів нема, але чекаємо», - сказав мер.

Він також повідомив, що ті 80 маріупольців, яким вдалося виїхали 20 квітня з Маріуполя, переночували у Бердянську, та вже прямують по території, контрольованій українською владою до Запоріжжя.

Раніше Бойченко повідомив, що на даний час у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тис. населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло більше 20 тисяч мешканців Маріуполя.

20 квітня гуманітарним коридором із Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам.

Нагадаємо, засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький вважає, що звільнити Маріуполь від російської окупації вдасться після успішної битви за Донбас.

Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому можна побачити, що окупанти завдають ударів не лише надпотужними бомбами по Азовсталі, але продовжують хаотичне завдання ударів по житловому сектору з артилерії та танків.