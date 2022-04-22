Застосування ядерної зброї цілком імовірне

Путін постійно займається ядерним шантажем...

Про загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї ми говоримо майже від початку війни. Якщо Путін побачить, що зриваються його плани по Донбасу і півдню України, то тактичний ядерний удар цілком можливий. Як ймовірним лишається і обмін ядерними ударами між РФ та США.

Путін постійно займається ядерним шантажем, але здебільшого він використовував його для того, щоб підштовхувати Захід до переговорів або капітуляції. Те саме він зараз намагається робити з Україною – погрожуючи ядерним ударом, він підштовхує Україну або до переговорного процесу, вигідного йому, або до безпосередньої капітуляції.

Але у керівництва країни є консолідована позиція, тож навіть у випадку застосування тактичної ядерної зброї Київ капітулювати не буде. Ця позиція була донесена до західних партнерів, які також усвідомлюють цю небезпеку і готові їй адекватно протидіяти.

Путін – маніяк, але він не божевільний. Він боїться: це можна спостерігати по бункерах, по довгих столах та куленепробивних кубах під час масових акцій. А якщо він боїться, то він не піде на самознищення у вигляді ядерної катастрофи для усього людства.

Навіть у випадку застосування тактичної ядерної зброї Київ капітулювати не буде

У той же час Росія – це держава-секта. І стан суспільної свідомості там треба розглядати саме у контексті тоталітарної секти. Апеляція до здорового глузду, людських цінностей і моралі відносно російського суспільства немає жодної доданої вартості – на 144 млн росіян є лише 1,5 млн умовно адекватних людей, у яких лібералізм закінчився на українському питанні. Тому сподіватися на революцію в РФ недоцільно – такий бунт можливий хіба що у випадку військової поразки Росії.

У випадку ядерного удару, звісно, з'явиться більше прихильників зміни Путіна серед політичної еліти, яка побачить, що для неї є персональна загроза. Адже хмара ядерного гриба долетить до російського кордону за лічені 10-15 хвилин. А там і до Москви недалеко, та й радіаційні викиди так само обов'язково будуть і на російській території. Навіть удар по Києву навряд чи спричинить зміну суспільної свідомості у Росії, тож до цього треба бути готовими.

У той же час ядерний конфлікт – це свого роду зіткнення людства з «прєдєлом», межою відомого й зрозумілого, за якою знаходиться інакше, яке не проявлене. Під час такого зіткнення наша цивілізація неминуче отримує екзистенційний досвід, який призведе до зміни цінностей, етики, уявлень тощо. Світ остаточно зміниться.

Можливо, ядерного удару й не станеться. Не матиме «ядерний Путін» яєць для цього. Але сам дотик до «прєдєла» у цій війни відбудеться. Бо ми їх маємо.

Джерело: блог Віталія Кулика

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