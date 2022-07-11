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    Новини

    Верещук ще раз звернулася до мешканців Херсонщини та Запоріжжя

    ЗСУ готуються до наступу на півдні - Верещук ще раз звернулася до мешканців Херсонщини та Запоріжжя
    ЗСУ готуються до наступу на півдні
    фото з відкритих джерел

    Третина населення тимчасово окупованих РФ районів не проходять так звану «фільтрацію»

    Жителям окупованих районів Херсонської та Запорізької областей слід якнайшвидше евакуюватися всіма доступними способами. Про це заявила 10 липня віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.

    «Це необхідно, щоб ЗСУ під час наступальних дій не наражали на небезпеку цивільне населення», – зазначила посадовиця.

    Вона закликала громадян виїжджати у будь-яких напрямках, навіть через окупований Крим.

    Також евакуація необхідна, бо 30% населення тимчасово окупованих РФ районів не проходять так звану «фільтрацію», влаштовану окупантами.

    До того ж росіяни забирають «на підвали» осіб, яких вважають небезпечними, і переважно це чоловіки, резюмувала віцепрем'єрка.

    Нагадаємо, 8 липня Верещук закликала якнайшвидше евакуюватися з двох областей: Херсонської та Запорізької. Тим часом Росія хоче, аби цивільне населення залишалось якнайдовше на окупованих територіях.

    До слова, Рєзніков розповів, який наказ віддав Зеленський для ЗСУ.

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    Теги: Запоріжжя Крим росія окупанти ЗСУ війна Україна населення окупація Ірина Верещук евакуація #stoprussia
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    Верещук ще раз звернулася до мешканців Херсонщини та Запоріжжя