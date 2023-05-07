У бою загинув керівник харківського дитячого театру Дмитро Кравець

У воїна залишилось двоє неповнолітніх синів та дружина

У боях за Бахмут загинув режисер, автор п’єс, керівник Харківського дитячого театру «Казка» Дмитро Кравець. Про це повідомив представник Харківської обласної організації ВО «Свобода» Юрій Нехода.

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«У найгарячіших боях за Бахмут, захищаючи Україну, загинув наш побратим, Харківський свободівець Дмитро Кравець. Я не воїн, можу лише допомагати побратимам, мотивувати їх та підтримувати». Так промовив Дмитро в останній розмові, сором'язливо оцінюючи свої бойові досягнення. Завжди готовий до виконань найскладніших завдань, чи то в комп’ютерному дизайні, чи мультиплікації, написанні п'єси чи сценарію. Але позиція і переконання Дмитра завжди були націлені на добро і радість, щастя і порозуміння», – йдеться у дописі.

У Дмитра Кравця залишилось двоє неповнолітніх синів та дружина.

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Раніше повідомлялося, що під час виконання бойових завдань на Луганщині загинув адвокат, кандидат юридичних наук Олександр Поліводський. Нагадаємо, 17 квітня під час виконання бойових завдань під Вугледаром загинув екснардеп Олег Барна.