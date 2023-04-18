Британська розвідка вказала, де проходить лінія фронту у Бахмуті

У Бахмуті сили міноборони Росії та групи «Вагнера» продовжують повільно просуватися вперед

Росія перекидає основні ресурси з Донецька на Бахмут. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, на лінії фронту на Донбасі тривають запеклі бої. Однак існує реальна ймовірність того, що Росія скоротила чисельність військ та знижує наступальні дії в районі Донецька, швидше за все, щоб перенаправити ресурси на Бахмутський сектор.

За даними британської розвідки, у Бахмуті сили міноборони Росії та групи «Вагнера» продовжують повільно просуватися вперед. Лінія фронту в центрі міста переважно проходить вздовж головної залізничної гілки. ЗСУ стримують наступ Росії з півдня вздовж лінії вулиці Корсунського, старої головної дороги на захід від міста.

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«Для обох сторін точна послідовність будь-якого значного скорочення їхніх підрозділів у Бахмута стала критичним питанням, оскільки Україна хоче звільнити наступальні сили, тоді як Росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв», – зазначили у міноборони Британії.

Нагадаємо, прикордонники показали, як відбуваються вуличні бої у Бахмуті.

Триває 419-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.