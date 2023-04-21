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На фронті загинув відомий адвокат

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На фронті загинув відомий адвокат
Олександр Поліводський займався адвокатською діяльністю понад 20 років
фото з відкритих джерел

Поліводський увійшов у топ-100 найкращих юристів України 2010-2011 років

Під час виконання бойових завдань на Луганщині загинув адвокат, кандидат юридичних наук Олександр Поліводський. Про це повідомили у пресслужбі Національної асоціації адвокатів України.

«Понад 20 років він займався адвокатською діяльністю, спеціалізувався на аграрному та земельному праві, праві у сфері нерухомості та судових спорах. Неодноразово запрошувався радником міжнародних організацій – Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації, Європейської комісії тощо, був радником низки громадських організацій аграрної сфери», – йдеться в повідомленні.

На фронті загинув відомий адвокат фото 1

До лютого 2023 року Поліводський очолював Комітет з аграрного, земельного та довкілевого права НААУ. Був доцентом, викладачем курсів «Земельне право» та «Використання земель у підприємницькій діяльності» НаУКМА.

Увійшов до списку 10 найбільш рекомендованих юристів практики «Аграрне право» з дослідження «Вибір клієнта» та в Топ-100 найкращих юристів України 2010-2011 років, проведеного «Юридичною газетою».

Нагадаємо, 17 квітня під час виконання бойових завдань під Вугледаром загинув екснардеп Олег Барна. Сьогодні з ним попрощалися у Києві.

Теги: Луганщина війна окупанти адвокат

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