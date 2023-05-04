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Міноборони повідомило, скільки жінок зараз боронять Україну на передовій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони повідомило, скільки жінок зараз боронять Україну на передовій
Сьогодні у ЗСУ 42 тис. жінок військовослужбовців
фото: Ганна Маляр/Телеграм

107 жінок військових загинули та були поранені

Збройні Сили України зараз налічують 42 тис. жінок-військовослужбовець. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Сьогодні у ЗСУ 42 тисячі жінок військовослужбовців, а разом з цивільними працівницями 60 тис. З них 5 тис. на передовій», - повідомила Маляр.

Заступниця міністра оборони також констатувала, що, на жаль, 107 жінок загинуло і є поранені. «Українські жінки в строю, боронять державу так само як і чоловіки», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, триває 435-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав два ракетні та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Інформацію щодо нічної роботи протиповітряної оборони уточнюється.

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Теги: війна жінка Міноборони

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