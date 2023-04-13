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Генштаб повідомив, коли Росія активізує ракетні удари

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб повідомив, коли Росія активізує ракетні удари
За словами Громова, ворог продовжить формувати стратегічні резерви та перекидати їх до наших кордонів
фото з відкритих джерел

Росія може переглянути стратегічні цілі війни

Російська влада планує розпочати серійне виробництво крилатих ракет Х-50, що може вказувати на можливість посилення ракетних ударів по Україні цієї осені. Про це заявив  заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

«Слід зазначити, що за наявними даним в червні цього року РФ планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що дасть змогу Кремлю восени активізувати ракетні удари по території нашої країни», – зазначив Громов.

Начальника Головного оперативного управління Генштабу також вважає, що Росія може переглянути стратегічні цілі війни, у тому числі щодо поетапного захоплення всього лівобережжя України цього року. «Усвідомлюючи відсутність загрози внутрішньої стабільності, керівництво Кремля продовжує загарбницьку війну проти нашої держави. Водночас досвід та мужність наших захисників, вміле застосування ними озброєння, яке надане країнами-партнерами, призвело до скорочення воєнного потенціалу РФ. А це майже напевно змусить агресора вчергове переглянути стратегічні цілі війни. У тому числі щодо поетапного захоплення всього Лівобережжя України в поточному році», – заявив він.

За словами Громова, ворог продовжить формувати стратегічні резерви та перекидати їх до наших кордонів. «Найбільш імовірно, Кремль продовжить проведення прихованої мобілізації населення», – додав він.

Триває 414-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Незважаючи на численні втрати, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 45 атак противника.

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Теги: росія окупанти Герой України озброєння влада населення втрати ворог війна

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