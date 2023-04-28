Ракетний удар по Умані. МВС показало відео

Дві ракети пошкодили три багатоповерхівки в Умані

Вісьмох поранених внаслідок атаки доправили до лікарні

Станом на 7:00 годину в Умані троє загиблих та восьмеро людей поранено. Їм надають медичну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні російські ракети вдарили по Дніпру, Умані та Українці на Київщині. Уражені житлові будинки», – йдеться в повідомленні.

Умань. Дві ракети пошкодили три багатоповерхівки. На ранок відомо про трьох загиблих людей та вісьмох поранених, яких доправили до лікарні. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Дніпрі загинула жінка з трирічною дитиною. Ще троє людей травмовані.

Українка. Двоє травмованих.

«На місцях влучань працюють рятувальники та поліцейські. Вся допомога людям буде надана якнайшвидше. А Росія вкотре підтвердила свій статус країни-вбивці. Помстимося», – зазначив міністр МВС Ігор Клименко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.