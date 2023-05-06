Росіяни погрожують зупинити роботу Запорізької АЕС: «Енергоатом» роз'яснив ситуацію
Станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми
Змін в ситуації навколо тимчасово окупованої Запорізької АЕС немає. Так у «Енергоатомі» прокоментували сьогоднішню заяву російських загарбників про нібито зупинку роботи всіх блоків атомної електростанції. Про це повідомила пресслужба енергокомпанії.
«Станом на 6 травня 2023 року змін в роботі захопленої рашистами Запорізької атомної електростанції немає. Станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб. П’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок – у стані гарячого зупину», – ідеться у повідомленні.
В «Енергоатомі» також закликали не вірити заявам проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів.
Раніше повідомлялося, що поруч із окупованою ЗАЕС вибухнула міна.
Тим часом окупанти облаштовують бойові позиції на будівлях реакторів ЗАЕС.
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