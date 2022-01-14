У Черкасах заміновано усі школи: учнів евакуйовують

Заняття у школах скасували та перевели дітей на дистанційне навчання

Правоохоронці обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території

У Черкасах 14 січня до поліції надійшло анонімне повідомлення про «замінування» усіх шкіл. Учнів евакуювали, триває перевірка на вибухонебезпечні предмети. Про це повідомила речниця Нацполіції області Зоя Вовк у розмові із «Суспільним».

«В поліцію надійшло анонімне повідомлення про замінування черкаських шкіл. Нині тривають перевірки у всіх навчальних закладах Черкас» – розповіла Зоя Вовк.

Зі слів речниці, правоохоронці обстежують приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території.

«Зараз слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, працівники управління патрульної поліції та батальйону поліції особливого призначення перевіряють навчальні заклади», –розповіла Зоя Вовк.

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання. «Зранку надійшло повідомлення про замінування всіх черкаських шкіл. Навчання сьогодні (14 січня – ред.) буде проводитись у дистанційній формі», – зауважила Чубіна.

Нагадаємо, 12 січня у Черкасах невідомі заявили про мінування всіх шкіл міста. Правоохоронці перевіряли інформацію.

Напередодні ввечері в Одеському аеропорту шукали вибухівку: «мінер» вимагав 1 млн грн.

Нагадаємо, 8 січня поліція перевіряла повідомлення про мінування всіх торгових центрів Києва.

7 січня у Києві правоохоронці також перевіряли повідомлення щодо замінування десяти торговельно-розважальних центрів.