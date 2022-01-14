У Буковелі чоловіки влаштували стрілянину в готелі (відео 18+)

Із відео не ясно, з якої саме зброї стріляли чоловіки: травматичної чи бойової версії

Очевидець події розповів, що чоловіки вистріляли дві обойми патронів

У Буковелі двоє чоловіків прямо на ґанку готельного номеру стріляли із зброї. За словами очевидця події Констянтина Рябченка, вистріляли дві обойми, а на третій зброя не спрацювала. Відповідне відео він розмістив у Facebook.

На відео видно, як двоє чоловіків на ґанку хочуть вистрелити, але у них не виходить. Чоловіки довго вовтузяться, нецензурно лаяться і направляють зброю в небо.

«Буковель, готель «Дім», хлопці не чекають, коли дозволять короткоствольну зброю. Вистріляли дві обойми, а на третій вирішив дізнатися, що відбувається. Приємного перегляду, поліцію викликали. Поліція приїхала... Самі вже здали зброю і поліція оформлює вилучення травмата», – йдеться у повідомленні.

Обережно! Ненормативна лексика!

Рябченко уточнив, що чоловіки вистріляли дві обойми патронів і весь ганок засипали гільзами. Також чоловік розповів, що поліція знайшла неподалік приблизно 40 гільз.

На фото: одна із гільз, яку знайшли біля готелю. фото: Констянтин Рябченко

Також Константин Рябченко розповів, що один із чоловіків, ймовірно, полковник у відставці. Також поліції довелося певний час заспокоювати неадекватних відпочивальників готелю.

Нагадаємо, у Чернівцях на парковці сталася стрілянина, був поранений.

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