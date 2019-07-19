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    Події в Україні

    У Чернівцях затримали чоловіка, який повідомив про «підготовку теракту»

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    Правоохоронці встановили і затримали 42-річного чоловіка, який повідомив неправдиву інформацію - У Чернівцях затримали чоловіка, який повідомив про «підготовку теракту»
    Правоохоронці встановили і затримали 42-річного чоловіка, який повідомив неправдиву інформацію

    18 липня приблизно о 20 годині до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з магазинів Чернівців має відбутися теракт - поліція

    У Чернівцях чоловік повідомив неправдиво інформацію поліцейським про те, що в одному з місцевих магазинів готується теракт. За таке правопорушення йому загрожує до шести років позбавлення волі. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області.

    Зазначається, що 18 липня приблизно о 20 годині до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з магазинів Чернівців має відбутися теракт. «Невідомий чоловік також заявив, що у вказаній крамниці снайпери тримають людей у заручниках і погрожують стрільбою», - інформують правоохоронці.

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    Прибувши на місце події, поліцейські з’ясували, що вказана у повідомленні інформація є неправдивою.

    Правоохоронці встановили особу чоловіка, який неправдиво повідомив про загрозу життю людей. Ним виявився 42-річний місцевий житель.

    Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

    За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.

    У разі доведення вини чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

    Нагадаємо, у Києві через «замінування» синагоги було евакуйовано близько 40 осіб.

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