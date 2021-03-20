Для дітей створять версію Instagram, яку зможуть контролювати батьки

Правила Instagram передбачають і обмеження за віком – користувач має бути старше 13 років

Аналогічна технологія вже існує у Facebook

Нову версію сервісу Instagram – спеціально для дітей до 13 років – має намір створити Facebook. Передбачається, що її зможуть контролювати батьки. Про це розповів представник Facebook Джо Осборн, передає Bloomberg.

«Ми плануємо привнести в Instagram систему, контрольовану батьками, щоб діти могли підтримувати зв'язок із друзями, відкривати для себе нові захоплення, інтереси й багато іншого», – пояснив він.

Аналогічна технологія вже існує в самому Facebook – Messenger Kids. Це версія основного додатка для обміну повідомленнями в соцмережі, але тільки для підлітків. Там теж є можливості батьківського контролю. Правила Instagram передбачають і обмеження за віком – користувач має бути старше 13 років.

«Усе частіше діти запитують старших, чи можуть вони приєднатися до додатків, які допомагають їм не відставати від друзів. У батьків не так багато варіантів, тому ми працюємо над створенням додаткових продуктів, які підходять для дітей і керуються батьками, – додав Осборн.

Раніше у соцмережах спалахнув скандал через стосунки восьмирічної моделі Мілани Маханець із 13-річним блогером Павлом Паєм та відверті фотографії дівчинки.

Пізніше поліція Київської області 16 березня допитала батьків і дівчинки Мілани, і її друга Паші.

Мама восьмирічної блогерки прокоментувала її «роман» у соцмережі. Вона повідомила журналістам, що готує свою дочку до кар'єри моделі.