Катар погрожує створити глобальний дефіцит газу в рамках підтримки Палестини

Минулого року Катар погрожував з приводу російського газу, але реальних дій з його боку не було

Газопостачання світу може припинитись в разі продовження бомбардувань Гази

Влада Катару погрожує створити глобальний дефіцит газу в рамках підтримки Палестини.

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«Якщо бомбардування Гази не припиняться, ми припинимо газопостачання світу», – заявив емір Тамім ібн Хамад Аль Тані.

Ескалація палестино-ізраїльського конфлікту може призвести до серйозних змін на світовому ринку нафти та газу – при цьому найбільше постраждає Європа, тоді як Сполучені Штати отримають додаткові прибутки. Німеччина вже відреагувала скандалом щодо угоди про постачання газу з Катару. Вільна демократична партія заявила, що не можна купувати газ у країнах, які підтримують Палестину.

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«Майбутні енергетичні партнерства мають існувати лише з партнерами, які визнають право Ізраїлю на існування, і не боротися з цим» – йдеться у заяві партії.

На тлі заяв Катару біржові ціни на газ уперше з березня цього року подолали позначку у $600 за тисячу кубометрів і продовжують зростати. При цьому підземні сховища газу у ЄС заповнені майже на 97%, отже цієї зими у європейців проблеми не мають виникнути.

Варто додати, що у листопаді 2022 року катарська влада загрожувала призупинити постачання скрапленого природного газу до європейських країн при запровадженні стелі цін на російські енергоносії. У жовтні 2022 року Катар застеріг ЄС від спроб припинити імпорт російського газу, однак жодних реальних дій з його боку так і не було.

Нагадаємо, ООН отримала інформацію про те, що Ізраїль наказав мешканцям північної частини Сектору Гази переселитися на південь анклаву протягом 24 годин. Речник генсека організації Стефан Дюжаррік зазначив, що наказ, який надійшов близько опівночі у п'ятницю, торкається приблизно 1,1 млн осіб – половина населення всього Сектору Гази. На півночі сектора знаходиться густонаселене місто Газа.