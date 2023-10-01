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Атака на Сочі: стало відомо, куди поцілили безпілотники

Надія Карбунар
glavcom.ua
Атака на Сочі: стало відомо, куди поцілили безпілотники
Біля аеропорту в Сочі стався вибух
фото з відкритих джерел

Українські дрони влучили у стоянку російських вертольотів

Російське Сочі 1 жовтня атакували безпілотники. Місцеві жителі повідомляли про вибух у районі міжнародного аеропорту. Українські дрони влучили у стоянку російських вертольотів. Про це пише hromadske з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

«Наш співрозмовник у ГУР підтвердив ураження стоянки під час ранкової атаки дронами, але не навів деталей щодо того, скільки там було гелікоптерів і якого типу», – ідеться у повідомленні.

Атака на Сочі: стало відомо, куди поцілили безпілотники фото 1

Тим часом, російська пропагандистка Маргарита Симоньян у своєму Telegram-каналі написала, що у ніч проти 1 жовтня безпілотники впали просто навпроти будинку в Адлері (курортне місто в РФ, – ред.), де вона виросла і де проживають її родичі.

Нагадаємо, у неділю територію Смоленської області нібито атакували українські безпілотники. Крім того, дрон начебто було знищено над Краснодарським краєм. Про це повідомили міністерство оборони Росії та мер Сочі Олексій Копайгородський. При цьому в міжнародному аеропорту Сочі вводилося тимчасове обмеження польотів. Рейси в напрямку курортів були перенаправлені на запасні аеродроми.

Також напередодні над російським Білгородом і Білгородським районом нібито працювала ППО і збила «повітряні цілі».

Теги: вибух місто Маргарита Симоньян

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