Атака на Сочі: стало відомо, куди поцілили безпілотники

Українські дрони влучили у стоянку російських вертольотів

Російське Сочі 1 жовтня атакували безпілотники. Місцеві жителі повідомляли про вибух у районі міжнародного аеропорту. Українські дрони влучили у стоянку російських вертольотів. Про це пише hromadske з посиланням на джерело в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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«Наш співрозмовник у ГУР підтвердив ураження стоянки під час ранкової атаки дронами, але не навів деталей щодо того, скільки там було гелікоптерів і якого типу», – ідеться у повідомленні.

Тим часом, російська пропагандистка Маргарита Симоньян у своєму Telegram-каналі написала, що у ніч проти 1 жовтня безпілотники впали просто навпроти будинку в Адлері (курортне місто в РФ, – ред.), де вона виросла і де проживають її родичі.

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Нагадаємо, у неділю територію Смоленської області нібито атакували українські безпілотники. Крім того, дрон начебто було знищено над Краснодарським краєм. Про це повідомили міністерство оборони Росії та мер Сочі Олексій Копайгородський. При цьому в міжнародному аеропорту Сочі вводилося тимчасове обмеження польотів. Рейси в напрямку курортів були перенаправлені на запасні аеродроми.

Також напередодні над російським Білгородом і Білгородським районом нібито працювала ППО і збила «повітряні цілі».