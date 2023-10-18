ЦАХАЛ опублікував докази того, що не завдавав удару по лікарні в Газі (відео)
До трагедії призвела ракета, запущена терористами Гази
Армія оборони Ізраїлю ввечері у вівторок, 17 жовтня, заявила, що не причетна до вибуху у лікарні в Секторі Газа, призвів до сотень смертей. Про це інформує «The times of Israel».
Повідомляється, що трагедію спричинила ракета, запущена терористами Гази, яка призвела до вибуху в результаті осічки.
Палестинці та більша частина арабського світу звинуватили Ізраїль, заявивши, що він завдав удару по медичному закладу і що сотні людей були вбиті. Єрусалим швидко засудили Йорданія, Туреччина, Єгипет, Саудівська Аравія та інші.
ЦАХАЛ заперечив свою причетність, заявивши, що не діяв у цьому районі під час вибуху. У короткому відео речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі сказав, що «аналіз операційних систем ЦАХАЛ вказує на те, що шквал ракет був випущений терористами в Газі, пройшовши в безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі в Газі».
«Розвіддані з багатьох джерел, які ми маємо, вказують на те, що Ісламський Джихад відповідальний за невдалий запуск ракети, яка влучила в лікарню в Газі», – заявив він.
Ізраїльські військові заявили, що терористичні організації регулярно обстрілюють Ізраїль ракетами, і близько 450 ракет впали в Газі з початку війни 7 жовтня, «ставлячи під загрозу та завдаючи шкоди життю жителів Гази». Кілька відеозаписів показують момент падіння ракети та вибуху на території Палестини у вівторок.
Surveillance camera footage from Netiv Haasara shows a large barrage of rockets being launched from northern Gaza, followed by a massive blast in the Strip, apparently caused by a failed projectile. pic.twitter.com/PdNCbks02r— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 17, 2023
Одне відео, зняте з кібуцу Нетів-Хасара, демонструє осічку ракети, яка впала в Газі.
Full recording from @ajmubasher feed.— Yousuf (@yousuf_tw) October 17, 2023
You can see outgoing rocket fire some distance away. The rocket is intercepted in the air, and breaks apart into shrapnel.
After this 2 explosions are seen: one smaller one, perhaps on the rocket launcher, and a big one on the hospital. pic.twitter.com/upR4Dnrvsq
Ще одне відео, опубліковане палестинськими ЗМІ, показало вибух у лікарні Ахлі Араб.
تغطية اخبارية| لحظة قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني في غزة، ما أدى لاستشهاد المئات. pic.twitter.com/4IRmWIAvpd— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 17, 2023
Кадри Al Jazeera були геолоковані експертами як розташовані в лікарні.
Geolocation thread on the hospital hit in Gaza.— Benjamin Pittet (@COUPSURE) October 17, 2023
Footage below.
Sorry in advance for the low quality geolocation proof. https://t.co/R5dIeOteWQ pic.twitter.com/pRt4VOaC6Y
«Тож увесь світ знає: терористи-варвари в Газі напали на лікарню Гази, а не ЦАХАЛ. Ті, хто жорстоко вбивав наших дітей, вбивають і своїх дітей», – підкреслив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.
Відео з камери відеоспостереження, яка зафіксувала весь залп ракет із Сектора Гази.
По той бік паркану – сектор Газа. Місце геолоковано та підтверджено GeoConfirmed.
Нагадаємо, на Близькому Сході тисячі людей вийшли на протести через атаку на лікарню Аль-Ахлі в Секторі Гази. Протести спалахнули в Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані та Іраку, Сирії. Ці демонстрації стали відповіддю на удар по лікарні, який став найсмертоноснішим з початку війни. Повідомляється, що в щонайменше шести містах в Ірані спалахнули протести після удару по лікарні.
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