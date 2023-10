ЦАХАЛ опублікував докази того, що не завдавав удару по лікарні в Газі (відео)

Армія оборони Ізраїлю ввечері у вівторок, 17 жовтня, заявила, що не причетна до вибуху у лікарні в Секторі Газа, призвів до сотень смертей. Про це інформує «The times of Israel».

Повідомляється, що трагедію спричинила ракета, запущена терористами Гази, яка призвела до вибуху в результаті осічки.

Палестинці та більша частина арабського світу звинуватили Ізраїль, заявивши, що він завдав удару по медичному закладу і що сотні людей були вбиті. Єрусалим швидко засудили Йорданія, Туреччина, Єгипет, Саудівська Аравія та інші.

ЦАХАЛ заперечив свою причетність, заявивши, що не діяв у цьому районі під час вибуху. У короткому відео речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі сказав, що «аналіз операційних систем ЦАХАЛ вказує на те, що шквал ракет був випущений терористами в Газі, пройшовши в безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі в Газі».

«Розвіддані з багатьох джерел, які ми маємо, вказують на те, що Ісламський Джихад відповідальний за невдалий запуск ракети, яка влучила в лікарню в Газі», – заявив він.

Ізраїльські військові заявили, що терористичні організації регулярно обстрілюють Ізраїль ракетами, і близько 450 ракет впали в Газі з початку війни 7 жовтня, «ставлячи під загрозу та завдаючи шкоди життю жителів Гази». Кілька відеозаписів показують момент падіння ракети та вибуху на території Палестини у вівторок.

Surveillance camera footage from Netiv Haasara shows a large barrage of rockets being launched from northern Gaza, followed by a massive blast in the Strip, apparently caused by a failed projectile.

Одне відео, зняте з кібуцу Нетів-Хасара, демонструє осічку ракети, яка впала в Газі.

Full recording from @ajmubasher feed.



You can see outgoing rocket fire some distance away. The rocket is intercepted in the air, and breaks apart into shrapnel.



After this 2 explosions are seen: one smaller one, perhaps on the rocket launcher, and a big one on the hospital.