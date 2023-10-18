ЦАХАЛ опублікував докази того, що не завдавав удару по лікарні в Газі (відео)

Близько 450 ракет впали в Газі з початку війни 7 жовтня

До трагедії призвела ракета, запущена терористами Гази

Армія оборони Ізраїлю ввечері у вівторок, 17 жовтня, заявила, що не причетна до вибуху у лікарні в Секторі Газа, призвів до сотень смертей. Про це інформує «The times of Israel».

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Повідомляється, що трагедію спричинила ракета, запущена терористами Гази, яка призвела до вибуху в результаті осічки.

Палестинці та більша частина арабського світу звинуватили Ізраїль, заявивши, що він завдав удару по медичному закладу і що сотні людей були вбиті. Єрусалим швидко засудили Йорданія, Туреччина, Єгипет, Саудівська Аравія та інші.

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ЦАХАЛ заперечив свою причетність, заявивши, що не діяв у цьому районі під час вибуху. У короткому відео речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі сказав, що «аналіз операційних систем ЦАХАЛ вказує на те, що шквал ракет був випущений терористами в Газі, пройшовши в безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі в Газі».

«Розвіддані з багатьох джерел, які ми маємо, вказують на те, що Ісламський Джихад відповідальний за невдалий запуск ракети, яка влучила в лікарню в Газі», – заявив він.

Ізраїльські військові заявили, що терористичні організації регулярно обстрілюють Ізраїль ракетами, і близько 450 ракет впали в Газі з початку війни 7 жовтня, «ставлячи під загрозу та завдаючи шкоди життю жителів Гази». Кілька відеозаписів показують момент падіння ракети та вибуху на території Палестини у вівторок.

Surveillance camera footage from Netiv Haasara shows a large barrage of rockets being launched from northern Gaza, followed by a massive blast in the Strip, apparently caused by a failed projectile. pic.twitter.com/PdNCbks02r Будь ласка, читайте текст після реклами October 17, 2023

Одне відео, зняте з кібуцу Нетів-Хасара, демонструє осічку ракети, яка впала в Газі.

Full recording from @ajmubasher feed.



You can see outgoing rocket fire some distance away. The rocket is intercepted in the air, and breaks apart into shrapnel.



After this 2 explosions are seen: one smaller one, perhaps on the rocket launcher, and a big one on the hospital. pic.twitter.com/upR4Dnrvsq — Yousuf (@yousuf_tw) October 17, 2023

Ще одне відео, опубліковане палестинськими ЗМІ, показало вибух у лікарні Ахлі Араб.

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تغطية اخبارية| لحظة قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني في غزة، ما أدى لاستشهاد المئات. pic.twitter.com/4IRmWIAvpd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 17, 2023

Кадри Al Jazeera були геолоковані експертами як розташовані в лікарні.

Geolocation thread on the hospital hit in Gaza.



Footage below.



Sorry in advance for the low quality geolocation proof. https://t.co/R5dIeOteWQ pic.twitter.com/pRt4VOaC6Y — Benjamin Pittet (@COUPSURE) October 17, 2023

«Тож увесь світ знає: терористи-варвари в Газі напали на лікарню Гази, а не ЦАХАЛ. Ті, хто жорстоко вбивав наших дітей, вбивають і своїх дітей», – підкреслив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Відео з камери відеоспостереження, яка зафіксувала весь залп ракет із Сектора Гази.

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По той бік паркану – сектор Газа. Місце геолоковано та підтверджено GeoConfirmed.

Нагадаємо, на Близькому Сході тисячі людей вийшли на протести через атаку на лікарню Аль-Ахлі в Секторі Гази. Протести спалахнули в Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані та Іраку, Сирії. Ці демонстрації стали відповіддю на удар по лікарні, який став найсмертоноснішим з початку війни. Повідомляється, що в щонайменше шести містах в Ірані спалахнули протести після удару по лікарні.