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ЦАХАЛ опублікував докази того, що не завдавав удару по лікарні в Газі (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ЦАХАЛ опублікував докази того, що не завдавав удару по лікарні в Газі (відео)
Близько 450 ракет впали в Газі з початку війни 7 жовтня
фото з відкритих джерел

До трагедії призвела ракета, запущена терористами Гази

Армія оборони Ізраїлю ввечері у вівторок, 17 жовтня, заявила, що не причетна до вибуху у лікарні в Секторі Газа, призвів до сотень смертей. Про це інформує «The times of Israel».

Повідомляється, що трагедію спричинила ракета, запущена терористами Гази, яка призвела до вибуху в результаті осічки.

Палестинці та більша частина арабського світу звинуватили Ізраїль, заявивши, що він завдав удару по медичному закладу і що сотні людей були вбиті. Єрусалим швидко засудили Йорданія, Туреччина, Єгипет, Саудівська Аравія та інші.

ЦАХАЛ заперечив свою причетність, заявивши, що не діяв у цьому районі під час вибуху. У короткому відео речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі сказав, що «аналіз операційних систем ЦАХАЛ вказує на те, що шквал ракет був випущений терористами в Газі, пройшовши в безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі в Газі».

«Розвіддані з багатьох джерел, які ми маємо, вказують на те, що Ісламський Джихад відповідальний за невдалий запуск ракети, яка влучила в лікарню в Газі», – заявив він.

Ізраїльські військові заявили, що терористичні організації регулярно обстрілюють Ізраїль ракетами, і близько 450 ракет впали в Газі з початку війни 7 жовтня, «ставлячи під загрозу та завдаючи шкоди життю жителів Гази». Кілька відеозаписів показують момент падіння ракети та вибуху на території Палестини у вівторок.

Одне відео, зняте з кібуцу Нетів-Хасара, демонструє осічку ракети, яка впала в Газі.

Ще одне відео, опубліковане палестинськими ЗМІ, показало вибух у лікарні Ахлі Араб.

Кадри Al Jazeera були геолоковані експертами як розташовані в лікарні.

«Тож увесь світ знає: терористи-варвари в Газі напали на лікарню Гази, а не ЦАХАЛ. Ті, хто жорстоко вбивав наших дітей, вбивають і своїх дітей», – підкреслив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Відео з камери відеоспостереження, яка зафіксувала весь залп ракет із Сектора Гази. 

По той бік паркану – сектор Газа. Місце геолоковано та підтверджено GeoConfirmed.

ЦАХАЛ опублікував докази того, що не завдавав удару по лікарні в Газі (відео) фото 1
ЦАХАЛ опублікував докази того, що не завдавав удару по лікарні в Газі (відео) фото 2

Нагадаємо, на Близькому Сході тисячі людей вийшли на протести через атаку на лікарню Аль-Ахлі в Секторі Гази. Протести спалахнули в Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані та Іраку, Сирії. Ці демонстрації стали відповіддю на удар по лікарні, який став найсмертоноснішим з початку війни. Повідомляється, що в щонайменше шести містах в Ірані спалахнули протести після удару по лікарні. 

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Теги: ракета лікарня Сектор Гази вибух ХАМАС

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