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Тарифи на газ, воду і світло. Чого очікувати українцям з 1 листопада

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Тарифи на газ, воду і світло. Чого очікувати українцям з 1 листопада
В Україні тарифи на газ та воду з 1 листопада не зміняться
фото з відкритих джерел

В Україні з 1 листопада підвищать тариф на електроенергію

В Україні тариф на газ з 1 листопада не зміниться. До кінця опалювального сезону споживачі платитимуть за тарифом у 7,96 грн/кубометр.

Крім того, не відбудеться й підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Якщо родина в середньому використовує 6,5 кубометрів води на місяць, то з 1 липня ця сума збільшилась до 256 грн/місяць (новий тариф – 39,37 грн/куб).

Зокрема, в Україні з 1 листопада підвищать тариф на електроенергію. При цьому підвищення стосуватиметься лише непобутових споживачів.

Відповідно до рішення НКРЕКП, ці тарифи переглядаються щомісяця. Про це йдеться в повідомленні Yasno.

Ціни зміняться саме для малих непобутових споживачів, які під'єднані до таких мереж:

  • «Укрзалізниця»: якщо йдеться про перший клас напруги – 668,96 грн, другий клас – 843,45 грн.
  • «ДТЕК Київські електромережі»: перший клас напруги – 638,61 грн, другий клас – 704,87 грн.
  • «ДТЕК Київські регіональні електромережі»: перший клас напруги – 661,58 грн, другий клас – 704,87 грн.

Нагадаємо, деякі категорії українців можуть скористатись знижкою на оплату комунальних послуг, зокрема газу.

Також в останні дні перед початком опалювального сезону в соціальних мережах масово поширювала інформація про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії. Однак це неправдиві дані.

До слова, Кличко звернувся з проханням до киян на початку опалювального сезону.

Читайте також: Хто з українців може не платити за комуналку під час війни: роз’яснення
Теги: тарифи комуналка електроенергія газ вода

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