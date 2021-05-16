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    Німецька дипломатка пояснила, чим Байден кращий за Трампа

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    Під час роботи адміністрації Дональда Трампа у відносинах США та Німеччини було &laquo;дуже мало комунікації&raquo; - Німецька дипломатка пояснила, чим Байден кращий за Трампа
    Під час роботи адміністрації Дональда Трампа у відносинах США та Німеччини було «дуже мало комунікації»
    Фото: колаж vedomosti.ru

    Анка Фельдгузен розповіла, що адміністрація Джо Байдена хоче поліпшити наші відносини зі світом

    Німеччині вдалося відновити дуже багато каналів комунікації зі Сполученими Штатами Америки після зміни адміністрації президента у Вашингтоні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

    «Зараз ми з американцями постійно в контакті, США – це один з найважливіших наших партнерів», – сказала дипломат.

    За словами пані посла, під час роботи адміністрації Дональда Трампа у відносинах США та Німеччини було «дуже мало комунікації».

    «Меркель і Трамп на робочому рівні мали завжди контакти. Але адміністрація Джо Байдена точно хоче поліпшити наші відносини, і ми на це дуже чекаємо. Ми хочемо працювати зі Сполученими Штатами у світі», – пояснила Анка Фельдгузен.

    Крім того, дипломат пояснила, чому Німеччина не може ігнорувати думку Росії.

    Також посол Німеччини прокоментувала можливість зміни «нормандського формату».

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    Теги: Росія США Німеччина Європа посол
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