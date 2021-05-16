Німецька дипломатка пояснила, чим Байден кращий за Трампа

Під час роботи адміністрації Дональда Трампа у відносинах США та Німеччини було «дуже мало комунікації»

Анка Фельдгузен розповіла, що адміністрація Джо Байдена хоче поліпшити наші відносини зі світом

Німеччині вдалося відновити дуже багато каналів комунікації зі Сполученими Штатами Америки після зміни адміністрації президента у Вашингтоні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

«Зараз ми з американцями постійно в контакті, США – це один з найважливіших наших партнерів», – сказала дипломат.

За словами пані посла, під час роботи адміністрації Дональда Трампа у відносинах США та Німеччини було «дуже мало комунікації».

«Меркель і Трамп на робочому рівні мали завжди контакти. Але адміністрація Джо Байдена точно хоче поліпшити наші відносини, і ми на це дуже чекаємо. Ми хочемо працювати зі Сполученими Штатами у світі», – пояснила Анка Фельдгузен.

Крім того, дипломат пояснила, чому Німеччина не може ігнорувати думку Росії.

Також посол Німеччини прокоментувала можливість зміни «нормандського формату».

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