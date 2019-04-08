У Латвії почалися військові навчання за участю сил НАТО



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Фото: rbc.ua

Багатонаціональні навчання за участю розміщених в Латвії, Литві та Естонії бойових груп розширеної присутності НАТО проводяться з жовтня 2018 року

Військові навчання Iron Spread 2019 за участю військовослужбовців та військової техніки дислокованих в країнах Балтії бойових груп розширеної присутності НАТО почалися на Адажському полігоні в Латвії. Про це повідомляє прес-служба латвійського оборонного відомства.

Згідно з повідомленням, мета навчань - удосконалити взаємодію і сумісність збройних сил союзників і провести тренувальні танкові бойові стрільби. У маневрах планується участь 14 танків Leopard, Challenger і PT-91.

Багатонаціональні навчання за участю розміщених в Латвії, Литві та Естонії бойових груп розширеної присутності НАТО проводяться з жовтня 2018 року. Рішення про розміщення в країнах Балтії і Польщі багатонаціонального батальйону НАТО було ухвалене на Варшавському саміті НАТО 8 червня 2016 року.

Нагадаємо, 5 квітня в Чорному морі почалися найбільші багатонаціональні морські навчання НАТО «Морський щит - 2019» (Sea Shield 2019) за участю 20 кораблів країн Альянсу і 2,2 тисячі військовослужбовців.

Як повідомлялось, у НАТО визнають прагнення України до членства в Альянсі.

Раніше представник США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон заявила про можливість посилення оборони в Чорному морі.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг підтвердив, що НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі.

Також НАТО має намір гарантувати прохід українських суден через Керченську протоку.