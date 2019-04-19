В Україні проведуть нові випробування ракетного комплексу «Нептун»



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Запуск ракети Нептун Фото: Адміністрація президента України

Крилата ракета «Нептун» повинна стати одним з головних ударних комплексів, який забезпечить захист узбережжя Чорного і Азовського морів

Новий етап випробувань мобільного комплексу крилатих ракет «Нептун» планується провести у травні 2019 року.

Про це сказав генеральний конструктор КБ «Луч» Олег Коростильов під час робочої наради із секретарем Ради національної безпеки і оборони Олександром Турчиновим, повідомляє прес-служба РНБО в п'ятницю, 19 квітня.

Під час наради обговорювалися питання підготовки мобільного комплексу крилатих ракет до нових випробувань, і заходи, необхідні для підготовки до їхнього серійного виробництва.

«Мобільний комплекс крилатих ракет «Нептун», який може знищувати морські і наземні цілі, після закінчення всіх випробувань і прийняття на озброєння, повинен стати одним з головних ударних комплексів, який забезпечить захист узбережжя Чорного та Азовського морів», - зазначив Турчинов.

Раніше «Главком» повідомляв, що в Одеській області пройшли успішні завершальні випробування крилатої ракети «Нептун» в умовах протидії РФ засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Також у квітні випробували контрбатарейний радар, який вишукує ворожу техніку. Контрбатарейний радар 1Л220УК був розроблений КП «НВК «Іскра» і успішно завершив польовий етап державних випробувань.