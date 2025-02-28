У деяких областях застосовано аварійні відключення світла – «Укренерго»

Відключення пов'язані з наслідками ворожих атак на українську енергосистему

У низці областей України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Вони пов'язані з наслідками російських атак на енергооб’єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».



Як зазначає пресслужба компанії, першочергово обленерго відключають промислових споживачів. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках.

«Укренерго» наголошує, що ситуація в енергосистемі може змінитись та закликає ощадливо споживати електроенергію.

Як відомо, за командою «Укренерго» у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення. Також про аварійні відключення повідомляє «Полтаваобленерго» та «Сумиобленерго».

Нагадаємо, сьогодні, 28 лютого, по всій Україні мали діяти графіки відключень світла для промисловості та бізнесу. Час застосування обмежень планувався з 05:00 до 10:00, а також з 16:00 по 22:00.

Як повідомлялося, американська сторона запропонувала запровадити мораторій на атаки по енергетичних обʼєктах України та Російської Федерації.

До слова, компанія «Укренерго» після внесення змін у законодавство отримала можливість врегулювати проблеми боргів на ринку електроенергії та покращити платіжну дисципліну.