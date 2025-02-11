«Укренерго» зменшуватиме проблему боргів в енергетиці

«Укренерго» спрямує отриманий дохід з тарифу на диспетчерське управління у 2023-2024 роках для погашення заборгованості

«Укренерго» отримало можливість виплатити борги в енергетиці

Компанія «Укренерго» після внесення змін у законодавство отримала можливість врегулювати проблеми боргів на ринку електроенергії та покращити платіжну дисципліну.

Як зазначили у компанії, з метою покращення боргової ситуації на ринку електроенергії – «Укренерго» спрямує отриманий дохід з тарифу на диспетчерське управління у 2023-2024 роках для погашення заборгованості на балансуючому ринку (45%); перед ДП «Гарантований покупець» (45%) та за вироблену електроенергію власникам побутових СЕС (10%). Раніше голова компанії Олексій Брехт зазначав, що мова йде про розподіл зекономлених 12-13 млрд грн.

Також відбулися зміни, які наближають українське законодавство до стандартів ЄС. Зокрема, посилено протидію маніпуляціям та зловживанням інсайдерською інформацією на українському енергоринку, згідно з вимогами європейського регламенту Remit.

Разом з тим, встановлено обов’язок операторів систем передачі та розподілу припиняти електроживлення у разі несанкціонованого відбору електроенергії. Окрім того, за поданням оператора системи передачі або оператора систем розподілу – електропостачальники можуть набути статусу «переддефолтний» та «дефолтний», у разі несплати за надані у період дії воєнного стану послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії.

«Зазначені зміни сприяють розбудові прозорого ринку електричної енергії в Україні, створюють дієві інструменти для протидії зловживанням та забезпечують поступове зменшення взаємних боргових зобов’язань», – підкреслили в «Укренерго».

Як повідомлялося, президент України 6 лютого підписав законопроєкт №9381, яким передбачається скорочення заборгованості компанії «Укренерго» на енергоринку на 13 млрд грн.