РФ вночі випустила по Україні майже 300 дронів та «Іскандери»: жодну ракету не вдалося збити

Сили ППО збили 138-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів

Окупанти вночі атакували Україну рекордною кількістю БпЛА

У ніч проти 23 лютого російські терористи атакували Україну 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили.

Дрони запускали із Орла, Брянська, Курська, Шаталова, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та Чауда.

Також РФ атакувала трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму.

«Станом на 08:00 підтверджено збиття 138-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях», – йдеться в повідомленні.

Ще 119 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіло у напрямку Булорусі, один – до Росії.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Запоріжжя. Сталося займання у приватному секторі. Пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках. Екстрені служби виїхали на місце. Через ворожий обстріл міста Запоріжжя дістала поранення 53-річна жінка.

На Одещині внаслідок удару постраждали три людини. Також через атаку росіян загорівся приватний будинок. Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби.

Крім того, внаслідок атаки «Шахедів» є багато пошкоджень у столиці.

У Кривому Розі є загиблі внаслідок ракетної атаки.