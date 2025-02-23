РФ вночі випустила по Україні майже 300 дронів та «Іскандери»: жодну ракету не вдалося збити
Окупанти вночі атакували Україну рекордною кількістю БпЛА
У ніч проти 23 лютого російські терористи атакували Україну 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили.
Дрони запускали із Орла, Брянська, Курська, Шаталова, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська та Чауда.
Також РФ атакувала трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму.
«Станом на 08:00 підтверджено збиття 138-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях», – йдеться в повідомленні.
Ще 119 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіло у напрямку Булорусі, один – до Росії.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Запоріжжя. Сталося займання у приватному секторі. Пошкоджені вікна у кількох багатоповерхівках. Екстрені служби виїхали на місце. Через ворожий обстріл міста Запоріжжя дістала поранення 53-річна жінка.
На Одещині внаслідок удару постраждали три людини. Також через атаку росіян загорівся приватний будинок. Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі відповідні служби.
Крім того, внаслідок атаки «Шахедів» є багато пошкоджень у столиці.
У Кривому Розі є загиблі внаслідок ракетної атаки.
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