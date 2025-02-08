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Наступного тижня парламент має ухвалити закон про купівлю двох атомних реакторів у Болгарії

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Наступного тижня парламент має ухвалити закон про купівлю двох атомних реакторів у Болгарії
Хмельницька АЕС
фото: energoatom.com.ua

Добудова Хмельницької АЕС має вирішальне значення для відбудови України – нардеп

Добудова двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції матиме вирішальне значення для повоєнної відбудови України. Про це заявила голова підкомітету Верховної Ради з енергетичної безпеки Вікторія Гриб

«Добудова двох енергоблоків має вирішальне значення для повоєнної відбудови України, адже для розвитку нових виробництв і відновлення інфраструктури потрібні значні енергетичні ресурси. Без достатньої генерації електроенергії неможливо забезпечити стабільне економічне зростання», – написала вона.

Нардепка розповіла, що вже наступного тижня парламент має ухвалити закон щодо закупівлі двох атомних реакторів у Болгарії, що стане важливим кроком у зміцненні енергетичної незалежності.

«Атомна енергетика – ключовий двигун економіки. Навіть після повернення ЗАЕС під контроль України добудова двох нових енергоблоків залишається стратегічною необхідністю», – наголосила Гриб.

Вона додала, що атомна енергетика активно розвивається в усьому світі і тому Україна так само має займатися її розвитком.

Нагадаємо, відповідно до опитування групи «Рейтинг», 80% українців підтримують закінчення будівництва Хмельницької АЕС.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів сприяти добудові Хмельницької АЕС.

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Теги: Хмельницька АЕС АЕС атомна енергетика Вікторія Гриб парламент Україна енергетика

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