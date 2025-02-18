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США запропонували ввести мораторій на атаки по енергетиці – Лавров

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США запропонували ввести мораторій на атаки по енергетиці – Лавров
Глава російського МЗС заявив, що загарбницька армія начебто «не б'є по українській енергетиці»
скріншот з відео

Американська та російська делегації провели в Саудівській Аравії перші переговори щодо війни в Україні

Американська сторона запропонувала запровадити мораторій на атаки по енергетичних обʼєктах України та Російської Федерації. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Як каже Лавров, Москва начебто «не атакує цивільні обʼєкти». «Росія ніколи не наражала на небезпеку систему енергопостачання України», – каже він.

Водночас Лавров згадав про виведену з ладу нафтоперекачувальну станцію «Каспійського трубопровідного консорціуму» у РФ.

«Атака українських дронів на насосну станцію «Каспійського трубопровідного консорціуму» лише має зміцнити думку, що Зеленському треба дати по руках», – стверджує дипломат.

Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася. Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що делегації США та РФ в Ер-Ріяді обговорили майбутнє економічне співробітництво, включаючи світові ціни на енергоносії.

За словами держсекретаря США Марка Рубіо, «одна телефонна розмова і одна зустріч» не достатні для того, щоб одразу врегулювати війну.

З боку США у переговорах брали участь держсекретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волз і спеціальний посланник Стів Віткофф. Російську сторону представляли міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник президента Росії Юрій Ушаков. Саудівську Аравію представляли міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фазал бін Фархан та радник з нацбезпеки Саудівської Аравії Мосаад бін Мохаммад Аль-Айбан.

Зауважимо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Згодом президент наголосив, що Україна ніколи не піде на ультиматуми Російської Федерації.

До слова, Російська Федерація і Сполучені Штати Америки домовилися відновити штат посольств у Москві та Вашингтоні. За словами держсекретаря США Марка Рубіо, таке рішення пов'язане з тим, аби «нормалізувати можливості працювати». Держсекретар США додав, що Трамп не зможе дотримати обіцянок, якщо не вдасться нормалізувати канали дипломатичних комунікацій.

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Теги: Сергій Лавров МЗС Саудівська Аравія США енергетика електроенергія

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