Карта бойових дій в Україні станом на 6 лютого 2025 року

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень

Протягом минулої доби противник завдав одного ракетного (одна ракета), 48 авіаційних ударів, скинувши 78 КАБ, та здійснив понад 4400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку.

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Загалом від початку минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку

Ворог чотири рази атакував неподалік Козачої Лопані та в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку

Агресор протягом дня сім разів намагався просунутися до наших позицій неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

На Лиманському напрямку

Ворог 11 разів атакував в районах Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки, Колодязів та Торського. Наші воїни зупинили вісім атак загарбників, ще три бої тривають.

На Краматорському напрямку

Українські захисники відбили три атаки противника в районах Часового Яру та Ступочок, одне боєзіткнення ще триває. КАБом противник завдав авіаудару по Ступочкам.

На Торецькому напрямку

Ворог провів дев’ять наступальних дій на позиції наших військ в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Авіація противника завдала ударів по Клебан-Бику та Катеринівці.

На Покровському напрямку

Протягом минулої доби ворог 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах Водяного Другого, Єлизаветівки, Тарасівки, Удачного, Надеждинки, Променя, Піщаного, Дачного та Улаклів. Наші підрозділи відбили 18 атак, два боєзіткнення триває дотепер. Улакли зазнали авіаційного удару противника.

За наявною інформацією, за минулу добу втрати окупантів на напрямку складають 298 осіб вбитими та пораненими, до того ж знищено 16 автомобілів, засіб супутникового зв’язку, окопний РЕБ, самохідну артилерійську установку, міномет; також наші захисники пошкодили два танки, дві одиниці автомобільної техніки, БМ-21 «Град», гармату та самохідну артилерійську установку ворога.

На Новопавлівському напрямку

Українські воїни відбили три атаки окупаційної армії в районі Костянтинополя. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Комар, Розлив, Бурлацьке та Багатир.

На Курському напрямку

Українські захисники відбили дев’ять ворожих атак. Крім того, ворог завдав 37 авіаційних ударів, скинувши 52 КАБи, здійснив 371 артилерійський обстріл позицій наших військ та населених пунктів.

На Гуляйпільському напрямку ворог двічі, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районі Новополя, також завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, Єгорівці та Білогорівці.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 44- ої окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, 34-ої окремої бригади берегової оборони, 3-ої окремої штурмової бригади, 32-ої окремої механізованої бригади, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1079-й день повномасштабної війни в Україні.