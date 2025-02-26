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На Дніпропетровщині окупанти вдарили по енергообʼєкту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Дніпропетровщині окупанти вдарили по енергообʼєкту
Енергетики відновлюють уражений об'єкт
фото: ДТЕК

Раніше Російська Федерація офіційно заявляла, що не б'є по українській енергетиці

Російські війська атакували енергетичний об’єкт ДТЕК У Дніпропетровській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«РФ продовжує енергетичний терор. Сьогодні під час масованої атаки російські окупанти влучили в  обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області», – йдеться в повідомленні.

Наразі енергетики докладають зусиль, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого енергооб’єкта.

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого, відключення електроенергії діятимуть для промисловості та бізнесу.

Раніше частина мешканців Дніпра залишиться без опалення у найближчі декілька днів через аварію на Придніпровській ТЕС.

Як відомо, Європейська комісія прогнозує інтеграцію енергетичних ринків України та Молдови до європейського ринку до кінця наступного року. Під час цієї зими Європа надала Україні 1,8 ГВт електроенергії.

До слова, американська сторона запропонувала запровадити мораторій на атаки по енергетичних обʼєктах України та Російської Федерації.

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Теги: ДТЕК Дніпропетровщина війна окупанти енергетика електроенергія

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