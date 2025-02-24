Галущенко повідомив, скільки масованих атак по енергетиці за три роки здійснила РФ

РФ щодня здійснює точкові удари по енергетичних об’єктах, а також створює загрозу ядерної катастрофи, атакуючи критично важливі об’єкти біля АЕС

«Кожна масована атака – це 100-300 засобів ураження одночасно, які влучають в електростанції, лінії електропередач та газову інфраструктуру»

За три роки від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 30 масованих атак по об’єктах енергетичної інфраструктури. Про це повідомив «Главком» із посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка.

За словами міністра, загальні збитки від цих обстрілів оцінюються в мільярди доларів.

Галущенко зазначив, що Росія використовує енергетику як зброю, намагаючись залишити Україну без світла й тепла. Кожна масована атака – це 100-300 засобів ураження одночасно, які влучають в електростанції, підстанції, лінії електропередач та газову інфраструктуру.

фото: Міністерство енергетики

Крім того, РФ щодня здійснює точкові удари по енергетичних об’єктах, а також створює загрозу ядерної катастрофи, атакуючи критично важливі об’єкти біля АЕС.

На сьогодні Росія контролює 18 ГВт електроенергії, зокрема гідро- та теплоелектростанції, а також найбільшу атомну електростанцію Європи – Запорізьку АЕС.

фото: Міністерство енергетики

Також міністр енергетики розповів, що ще за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення Україна від'єдналася від енергосистем Росії та Білорусі. Планувалося, що режим ізоляції триватиме три дні, однак країна не повернулася до енергомережі ворога.

У таких умовах українська енергосистема витримала 21 день автономної роботи й 16 березня 2022 року приєдналася до європейської ENTSO-E.

Нагадаємо, внаслідок російських ракетних ударів видобуток газу в Україні скоротився на 40%. Для компенсації втрат у лютому та березні країна планує імпортувати до 800 млн кубометрів газу з Європи.

З моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія регулярно атакувала український енергосектор, проте останні тижні зосередила удари на газовидобувних об'єктах. У лютому державний «Нафтогаз» і приватна компанія ДТЕК зазнали щонайменше двох атак, що призвело до пошкодження їхньої інфраструктури.

До слова, у ніч проти 20 лютого Росія знову здійснила черговий масований ракетно-дроновий обстріл газової інфраструктури. Пошкоджень зазнали, зокрема, виробничі потужності. Галущенко зауважив, що щойно дозволила безпекова ситуація, спеціалісти розпочали оцінювання ушкоджень і відновлювальні роботи.