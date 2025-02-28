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У кількох областях запроваджено екстрені відключення світла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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У кількох областях запроваджено екстрені відключення світла
Сьогодні по всій Україні будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу
фото з відкритих джерел

«Укренерго» повідомило, хто сьогодні буде без світла в Україні

За командою «Укренерго» у Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

«Дніпропетровщина, Донеччина: екстрені відключення. У разі змін будемо оперативно вас інформувати», – йдеться в повідомленні.

Також про аварійні відключення повідомляє «Полтаваобленерго» та «Сумиобленерго».

У Сумах наразі обмеження діють для першої, другої та третьої черг споживачів. На Полтавщині запроваджено три черги графіків з 06:42.

Нагадаємо, за даними «Укренерго», сьогодні, 28 лютого, по всій Україні будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Час застосування обмежень:

  • 05:00 – 10:00;
  • 16:00 – 22:00.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Проте час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Раніше повідомлялося, що ризики відключень електроенергії в Україні зростають. Експерт назвав один із ключових факторів, що погіршують ситуацію.

Водночас діючі регуляторні обмеження ускладнюють імпорт електроенергії в Україну, навіть у ситуаціях, коли він необхідний для уникнення відключень.

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Теги: Донеччина Дніпропетровщина Укренерго відключення обмеження відключення світла

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